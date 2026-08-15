افت صادرات نفت آمریکا به پایینترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵
اداره اطلاعات انرژی آمریکا از کاهش صادرات نفت خام این کشور به پایینترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که صادرات نفت خام این کشور هفته گذشته به ۳ میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز رسید که پایینترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون و کمترین مقدار از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.
این نهاد انرژی همچنین اعلام کرد که ذخیرهسازی نفت خام آمریکا بهاستثنای نفت موجود در ذخیرهسازیهای راهبردی هفته گذشته به دلیل کاهش صادرات، افزایش غیرمنتظرهای داشت و بزرگترین رشد هفتگی را از ژانویه ۲۰۲۳ ثبت کرد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که ذخیرهسازیهای نفت خام این کشور در هفته منتهی به هفتم اوت (۱۶ مرداد) با ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش به ۴۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید که بالاترین مقدار از پنجم ژوئن (۱۵ خرداد) است، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکهای را پیشبینی کرده بودند.
مت اسمیت، مدیر بخش تحقیقات کالا در شرکت ردیابی کشتی کپلر، گفت: تداوم افت صادرات نفت خام آمریکا همزمان با افزایش چشمگیر واردات، دومین رشد قابلتوجه ذخیرهسازیهای نفت خام را در تاریخ رقم زده و بخش عمدهای از این افزایش در ساحل خلیج مکزیک در این کشور رخ داده است.
ذخیرهسازی نفت خام در امتداد ساحل خلیج مکزیک در آمریکا بیشترین رشد هفتگی را از ژانویه ۲۰۲۳ ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، ذخیرهسازی نفت خام در مرکز کوشینگ در اوکلاهما یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
جاش یانگ، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت بایسون اینترستس (Bison Interests)، گفت: گزارش این هفته حاکی از افزایش شدید ذخیرهسازیهای نفت در آمریکاست که غیرعادی به نظر میرسد. صادرات آمریکا در این هفته بهطور غیرمعمول کاهش و واردات افزایش یافته است. چنانچه افزایش بیشتری در آینده گزارش شود، تأثیر منفی بر نفت میگذارد، اما به نظر میرسد که این رویداد یکبار اتفاق افتاده باشد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که واردات روزانه نفت خام آمریکا با یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه افزایش به بالاترین مقدار از ژوئن ۲۰۲۵ رسید.
بر اساس این گزارش، واردات نفت آمریکا از کانادا و ونزوئلا به بالاترین سطح در چند ماه گذشته رسیده است.
دیوید راسل، مدیر بخش راهبرد بازار جهان در شرکت ترید استیشن (TradeStation)، گفت: ذخیرهسازیهای راهبردی آمریکا همچنان رو به کاهش است. در همین حال، ذخیرهسازی بنزین روند کاهشی داشته است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد: ذخیرهسازی بنزین آمریکا در هفته یادشده با یک میلیون بشکه کاهش به ۲۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکهای را پیشبینی کرده بودند.
دادههای این نهاد انرژی همچنین نشان داد که ذخیرهسازی فرآوردههای میانتقطیر شامل گازوئیل و نفت کوره در این هفته با ۱۰ هزار بشکه کاهش به ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه رسید، در حالی که پیشبینی میشد این ذخیرهسازیها با افت یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکهای همراه باشند.