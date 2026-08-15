خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با ایلنا:

هیچ کارگری از بنادر اخراج نشد/ بخشودگی دموراژ در جنگ برای همراهی با بخش خصوصی

هیچ کارگری از بنادر اخراج نشد/ بخشودگی دموراژ در جنگ برای همراهی با بخش خصوصی
کد خبر : 1825922
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از اعمال تخفیف‌های چشمگیر در هزینه‌های خدمات بندری با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی خبر داد و تأکید کرد که تاکنون هیچ گونه اخراجی در این بخش رخ نداده است.

محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان از بخش خصوصی و نیروهای شاغل در حوزه بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک سازمان درآمد-هزینه، عملاً از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و بخش عمده‌ای از هزینه‌های آن از محل تردد کشتی‌ها و کالاهای تخلیه و بارگیری‌شده در بنادر تأمین می‌شود.

وی افزود: در حوزه‌ هزینه‌ها، تا جایی که امکان داشته؛ تلاش کرده‌ایم با اعمال تخفیف‌ها و حمایت‌های هدفمند از بخش خصوصی، به‌ویژه با رویکرد جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و پیشگیری از ایجاد تبعات اجتماعی برای قشر زحمت‌کش و آسیب‌پذیر جامعه، یعنی کارگران حوزه بنادر، گام برداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه تا به امروز هیچ گونه اخراجی در حوزه‌ی بنادر نداشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم این موضوع را با مدیریت هوشمندانه، به‌گونه‌ای هدایت کنیم که هیچ‌یک از شرکت‌های فعال در این حوزه، مجبور به تعدیل نیروی انسانی نشوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در ادامه با اشاره به شرایط ویژه‌ی ناشی از جنگ‌های اخیر، تاکید کرد: برای بخشودگی هزینه‌های دموراژ (هزینه‌های تأخیر در تخلیه) کانتینرهای موجود در بنادر کشور، مصوبات مناسبی در نظر گرفته شده است. البته بخشی از این هزینه‌ها مربوط به شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کانتینرهاست، اما سازمان بنادر در حوزه‌ هزینه‌های بندری، همکاری و مساعدت لازم را با بخش خصوصی داشته است.

گفت‌وگو: مهدیانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر