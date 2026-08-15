هیچ کارگری از بنادر اخراج نشد/ بخشودگی دموراژ در جنگ برای همراهی با بخش خصوصی

محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان از بخش خصوصی و نیروهای شاغل در حوزه بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک سازمان درآمد-هزینه، عملاً از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و بخش عمده‌ای از هزینه‌های آن از محل تردد کشتی‌ها و کالاهای تخلیه و بارگیری‌شده در بنادر تأمین می‌شود.

وی افزود: در حوزه‌ هزینه‌ها، تا جایی که امکان داشته؛ تلاش کرده‌ایم با اعمال تخفیف‌ها و حمایت‌های هدفمند از بخش خصوصی، به‌ویژه با رویکرد جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و پیشگیری از ایجاد تبعات اجتماعی برای قشر زحمت‌کش و آسیب‌پذیر جامعه، یعنی کارگران حوزه بنادر، گام برداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه تا به امروز هیچ گونه اخراجی در حوزه‌ی بنادر نداشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم این موضوع را با مدیریت هوشمندانه، به‌گونه‌ای هدایت کنیم که هیچ‌یک از شرکت‌های فعال در این حوزه، مجبور به تعدیل نیروی انسانی نشوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در ادامه با اشاره به شرایط ویژه‌ی ناشی از جنگ‌های اخیر، تاکید کرد: برای بخشودگی هزینه‌های دموراژ (هزینه‌های تأخیر در تخلیه) کانتینرهای موجود در بنادر کشور، مصوبات مناسبی در نظر گرفته شده است. البته بخشی از این هزینه‌ها مربوط به شرکت‌های کشتیرانی و مالکان کانتینرهاست، اما سازمان بنادر در حوزه‌ هزینه‌های بندری، همکاری و مساعدت لازم را با بخش خصوصی داشته است.

گفت‌وگو: مهدیانی

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