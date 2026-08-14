کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق
معاون وزیر نیرو گفت: اجرای همزمان برنامههای افزایش ظرفیت نیروگاهی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف و غیرمولد و طرحهای بهینهسازی، موجب شد ناترازی برق کشور در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش یابد.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو نهتنها به افزایش ظرفیت نیروگاهها، چه نیروگاههای حرارتی و چه نیروگاههای خورشیدی، اقبال نشان داد و بر افزایش ظرفیت این دو بخش متمرکز شد، بلکه در بخش مصرف نیز توانست محدودسازی انجام دهد؛ بهخصوص برای مشترکانی که غیرمولد هستند و مصارف نامتعارف دارند.
او افزود: علاوه بر این، توانستیم با بهینهسازی مصرف نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم. وزارت نیرو به این موضوع افتخار میکند که اکنون تقریباً بیش از هزار مگاوات و بر اساس قراردادهای منعقدشده نزدیک به هزار و ۷۰۰ مگاوات کاهش مصرف در دستور کار قرار گرفته است.
رجبیمشهدی ادامه داد: این کاهش مصرف از طریق تعویض موتورهای کولرهای آبی و همچنین تعویض کولرهای گازی در دستور کار قرار گرفته و بهتدریج آثار خود را نشان میدهد.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: اگر همه این موارد را کنار یکدیگر قرار دهیم، میتوان گفت برای کاهش ناترازی، واقعاً در سال ۱۴۰۵ اقدامات مؤثری انجام شد و نتیجه آن را مردم عزیزمان و بخش صنعت میتوانند احساس کنند.
او بیان کرد: در بخش خانگی، همانطور که عرض کردم، ما تقریباً دو ماه دیرتر خاموشیهای خانگی را آغاز کردیم و پس از آن نیز میزان خاموشیها نسبت به سال گذشته کمتر بود.
رجبیمشهدی گفت: در بخش صنعت، صنایع انرژیبر ۱۲.۷ درصد انرژی بیشتری دریافت کردند. در حالی که بخشی از صنعت شاید آسیب دیده بود، اما توانستیم انرژی بیشتری نسبت به سال گذشته به این بخش اختصاص دهیم.
او افزود: همه این اقدامات مرهون آن است که با یک برنامه منظم، که ۱۴ مگا پروژه دو بود و در سال دوم دولت چهاردهم اجرایی میشد، پیش رفتیم و الحمدلله میتوان گفت همه اقدامات پیشرفت قابل ملاحظه و خوبی داشت.
او در نهایت تاکید کرد: اجرای همزمان برنامههای افزایش ظرفیت نیروگاهی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف و غیرمولد و طرحهای بهینهسازی، موجب شد ناترازی برق کشور در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش یابد؛ اقدامی که آثار آن در کاهش و تأخیر خاموشیهای خانگی و افزایش برق تحویلی به صنایع انرژیبر نمایان شد.