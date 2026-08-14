چهار کشور آسیای میانه در تاریکی فرو رفتند
خروج اضطراری خطوط انتقال ۵۰۰ کیلوولت شرکت KEGOC در قزاقستان، زنجیرهای از اختلال را در شبکه بههمپیوسته آسیای میانه رقم زد و برق مناطقی از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را همزمان قطع کرد؛ حادثهای که بار دیگر شکنندگی شبکههای منطقهای و حساسیت بالای اتصال متقابل کشورها را آشکار ساخت.
به گزارش ایلنا و به نقل از مقامهای وزارت انرژی قزاقستان، این خاموشیها در پی «تغییر ناگهانی در جریان برق» در شبکه بههمپیوسته آسیای میانه رخ داده است. در همین حال، گزارشهای Tengrinews.kz به نقل از UNN، علت فنی اولیه حادثه را خروج اضطراری خطوط انتقال هوایی ۵۰۰ کیلوولت شرکت برق قزاقستان، KEGOC، عنوان کردهاند.
بر اساس گزارشها، اختلال ابتدا در بعدازظهر ۱۴ اوت از شهر آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، گزارش شد و سپس دامنه آن به استانهای آلماتی، ترکستان و ژتیسو گسترش یافت. خاموشی پس از آن در بخشهایی از قرقیزستان، تاجیکستان و مناطق جنوبی ازبکستان، بهویژه نواحی نزدیک مرز تاجیکستان، نیز گزارش شد.
خبرنگاران رویترز از قطع برق در آلماتی و بیشکک، پایتخت قرقیزستان، خبر دادهاند. رسانههای محلی تاجیکستان نیز از اختلال در برقرسانی شهرهای دوشنبه و خجند گزارش دادهاند.
مقامهای انرژی کشورهای درگیر اعلام کردند عملیات بازیابی شبکه بلافاصله آغاز شده و برق در بخشی از مناطق آسیبدیده، از جمله مناطقی از آلماتی، بازگشته است. طبق گزارش Tengrinews، برقرسانی از مسیر خط KEGOC بهطور کامل بازیابی شده و وضعیت شبکه همچنان تحت پایش قرار دارد.
این حادثه یکبار دیگر نشان داد در شبکههای سنکرون و بههمپیوسته، اختلال در یک خط انتقال راهبردی میتواند بهسرعت از مرزها عبور کند و امنیت برق چند کشور را بهطور همزمان تحت تأثیر قرار دهد؛ آنهم در منطقهای که کمبود منابع آب، وابستگی به برقآبی و رشد تقاضا، پایداری تأمین انرژی را به چالشی جدی تبدیل کرده است.