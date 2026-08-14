تشریح نتایج سفر وزیر جهاد کشاورزی به افغانستان
وزیر جهاد کشاورزی سفر دو روزه اش به کابل را رضایت بخش توصیف کرد و گفت: در خصوص صادرات گوشت گوسفند و کنجاله و پنبه از افغانستان به ایران مذاکرات خوبی صورت گرفت.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در جمع بندی برنامههای سفر دو روزهاش به کابل در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما اظهار داشت: این سفر به دعوت وزیر کشاورزی افغانستان انجام شد که علاوه بر دیدار با برخی مقامات افغانستان، شرکت در نخستین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی کابل هم یکی از اهداف ما در این سفر بود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: شرکتهای توانمند ایرانی به صورت قابل توجهی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند و نمایشگاه سطح خوبی داشت و تعاملات خوبی هم میان تجار، بازرگانان و شرکتهای ایرانی وجود داشت.
وی به فضای صمیمی توأم با همکاری و رو به رشد در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: شرکتهای خوبی هم از کشورمان در حوزههای کشاورزی، ماشین آلات فنی مهندسی و توانمندیها در حوزه آبیاری حضور داشتند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: بخش دیگری از سفر ما به دیدار با مقامات افغانستان اختصاص یافت که در همین ارتباط با وزیران کشاورزی، صنعت و تجارت، مالیه و امور خارجه افغانستان دیدارهای خوبی داشتیم و در بحث مسائل حوزه تخصصی کشاورزی گفتوگوهای خوبی و تفاهمنامههایی برای گسترش همکاریهای مان داشتیم.
وی گفت: تجارت ما با افغانستان در حوزه کشاورزی حدود ۶۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با عزم و ارادهای که مسئولان دو کشور دارند رقم پایینی است و با توسعه همکاریهای این رقم قابل افزایش است.
نوری قزلچه افزود: ما به آنچه که در افغانستان وجود دارد و میتواند وارد کشور ما شود اولویت قائل میشویم و مقرر شد موانع صادرات از افغانستان به ایران رفع شود که در همین خصوص در حوزه غذا میتوان اقداماتی داشت و اقلامی را به ایران صادر کرد.
وی به دیدارش با مسئولان اتاق زراعت و دیگر اتاقهای افغانستان اشاره کرد گفت: در اکثر این دیدارها بر رفع یک سری موانع در مرزها تاکید و مقرر شد پیگیری شود.
نوری قزلچه افزود: دیدارهایی هم با یک سری اتاقهای تخصصی افغانستان در حوزه تجارت و کشاورزی داشتیم و تجار، بازرگانان و شرکتهایی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه شرکت کرده بودند موضوعات مورد علاقهشان را مطرح کردند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بقیه موضوعات هم با توجه به اینکه مسئولیت کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور با وزارت جهاد کشاورزی است در گفتوگوهایمان تاکید داشتیم که هرچه سریعتر هفتمین کنفرانس کمیسیون مشترک برگزار شود تا از این طریق بتوانیم برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع موجود اقدام کنیم.
نوری قزلچه افزود: سطح مبادلات میان دو کشور هم اکنون در حدود ۲/۷ میلیارد دلار است که هدفگذاری مسئولان ارشد دو کشور در سطح ۱۰ میلیارد دلار است که به نظر میآید این این رقم قابل تحقق است.
وی گفت: در خصوص موضوعات گمرکی و ترانزیتی هم تجار و بازرگانان در مبادی ورودی و خروجی و مرزها مسائلی داشتند که ما آن را با مسئولان افغانستان بررسی کردیم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما هم در نمایشگاه و هم در خارج از نمایشگاه به صورت عمومی دیدارهایی با مردم افغانستان داشتیم که خیلی به جممهوری اسلامی ایران ابراز علاقه میکردند و همچنین بابت مقاومت دولت و مردم ایران در مواجهه با حملات آمریکایی صهیونیستی به ایران تبریک میگفتند.
وی گفت: در همه این جلسات و دیدارها از گسترش همکاریها و تعاملات میان دو کشور سخن به میان میآمد.
قزلچه نوری افزود: یکی از موضوعات مورد علاقه افغانستانیها در جلسات این بود که کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان و ایران بتوانند به آبهای آزاد و بنادر جنوبی ما دسترسی داشته باشند که روی آن بحث شد و برنامه ریزیهای لازم صورت گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا صادرات گوشت از افغانستان به ایران محدود انجام میشود؟ گفت: یک سری محدودیتها در افغانستان وجود دارد و که اگر آن را رفع کنند سطح مبادلات به ویژه در بحث گوشت میتواند افزایش پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: البته مقرر شد صادرات برخی اقلام از جمله پنبه دانه و کنجاله از افغانستان به ایران هم افزایش پیدا کند و موانع موجود برطرف شود و ما تلاش میکنیم که هر کالایی که امکان صادراتش از افغانستان به ایران وجود دارد فرایندها برای تسهیل آن آسانتر شود.