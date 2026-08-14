طرحی درباره بنزین تصویب نشده است

به گزارش ایلنا، سقاب اصفهانی در گفت‌ وگویی درباره مباحث مطرح‌شده در روزهای اخیر پیرامون وضعیت عرضه بنزین در کرمان، اظهار کرد: موضوع از شب گذشته در حال پیگیری بوده و دستور توقف اقدام انجام‌شده نیز صادر شده است.

وی افزود: امروز نیز گفت‌ وگوهایی با وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسئولان دولت برای بررسی دقیق‌تر این مساله انجام شده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به حساسیت جامعه نسبت به موضوع بنزین، گفت: رویکرد دولت، پرهیز از هرگونه اقدامی است که مردم را غافلگیر کند. هر تغییر احتمالی در حوزه انرژی به‌ ویژه بنزین باید پیش از اجرا با مردم مطرح و دلایل، ابعاد، راهکارها و پیامدهای آن به‌روشنی تشریح شود.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین کشور به‌ طور میانگین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، یادآورشد: از این میزان، حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۹ میلیون لیتر نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: محصولاتی که اکنون در پتروشیمی‌ها به بنزین تبدیل و در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، تا سال ۱۴۰۰ صادر می‌شد و برای کشور درآمد ارزی داشت؛ اما ناترازی بنزین موجب شد این محصولات به مصرف داخلی برسد.

معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: برآورد می‌شود استفاده از این محصولات در داخل کشور، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده برای تامین دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانه‌ها را کاهش داده باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از نیاز روزانه کشور نیز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی تامین می‌شود و به همین دلیل، مدیریت مصرف و نزدیک‌کردن میزان مصرف به تولید داخلی، یک ضرورت اقتصادی است.

مصرف بنزین ایران فاصله معناداری با الگوی بهینه دارد

سقاب اصفهانی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره مصرف سوخت در کشورهای مختلف، توضیح داد: بر اساس این بررسی‌ها، مصرف بهینه بنزین در ایران با توجه به جمعیت، وسعت کشور و میزان جابه‌جایی بار و مسافر باید بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز باشد؛ در حالی که مصرف فعلی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است.

وی استاندارد و مصرف بالای خودروها را یکی از مهم‌ترین عوامل این فاصله دانست و افزود: بخش قابل توجهی از شکاف موجود میان مصرف فعلی و مصرف بهینه، ناشی از وضعیت خودروها و سیاست‌گذاری در صنعت خودروسازی است و نباید صرفاً مردم را مسئول افزایش مصرف دانست.

تشریح سه سناریوی در دست بررسی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از گزینه‌های مطرح‌شده مصوبه مکتوب دولت نیست، گفت: وجود سناریوهای متعدد برای یک مساله، امری طبیعی است و باید همه گزینه‌ها در فضایی کارشناسی بررسی شوند تا بهترین راهکار انتخاب شود.

وی سناریوی نخست را عرضه بنزین به میزان تولید روزانه کشور اعلام و اضافه کرد: در این روش، بدون تغییر در قیمت، بنزین تا سقف تولید کشور در جایگاه‌ها عرضه می‌شود؛ اما ممکن است این شیوه به ایجاد صف و نابرابری در دسترسی به سوخت منجر شود.

سقاب اصفهانی درباره سناریوی دوم اذعان داشت: در این الگو، میزان سوخت در دسترس میان خودروها توزیع می‌شود و مصرف بیش از سهمیه تعیین‌شده، با نرخ غیریارانه‌ای و متناسب با هزینه تأمین یا واردات عرضه خواهد شد.

وی سناریوی سوم را اختصاص بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع بخش باقی‌مانده میان همه آحاد مردم دانست و اظهار کرد: در این روش، به جای آنکه سهم یارانه بنزین فقط به دارندگان خودرو اختصاص یابد، امکان توزیع عادلانه‌تر آن میان مردم فراهم می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: هر سه سناریو دارای نقاط قوت و ضعف است و رسانه‌ها، کارشناسان و مردم می‌توانند با بررسی ابعاد مختلف این راهکارها، دولت را در انتخاب تصمیم درست یاری کنند.

سقاب اصفهانی گفت: هدف نهایی، کاهش وابستگی به واردات بنزین، ایجاد تعادل میان تولید و مصرف و هدایت منابع کشور به اولویت‌هایی همچون تأمین دارو، کالاهای اساسی و تقویت زیرساخت‌هاست.

انتهای پیام/