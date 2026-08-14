منشاء بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص شد

به گزارش ایلنا، پس از گذشت ۲ روز از موضوع بنزین ۸۷ هزار تومانی، حالا مشخص شده این طرح مصوب شورای تامین و ستاد مبارزه با قاچاق کرمان بوده است.

از آنجایی که سهمیه کارت‌های آزاد این استان عمدتا قاچاق می‌شد و به دست مردم نمی‌رسید، استاندار از مرداد تصمیم گرفت کارت‌های آزاد را جمع‌ کند.

با جمع‌آوری کارت‌های آزاد، سهمیه این کارت‌ها در قالب ۴۰ لیتر سهمیه ۵ هزار تومانی به کارت سوخت شخصی مردم واریز شد. برای مازاد نیاز بخش اندکی از مردم استان هم که امکان داشت نیازی بیشتر از ۱۵۰ لیتر (جمع سهمیه ملی و استانی) داشته باشند، استانداری درخواست کرد بنزین با نرخ پالایشگاهی در جایگاه‌های سوخت عرضه شود.

چنانکه در تصویر نامه هم موجود است، این یک طرح منطقه‌ای و به درخواست استاندار بوده و قرار نبود در سراسر کشور اجرایی شود.

جالب‌تر اینکه طبق آمارهای موجود با اجرای این طرح در مردادماه، مصرف بنزین در کرمان ۱۲ درصد کاهش یافت و صف‌های بنزین جمع شد و دست قاچاقچیان کوتاه ماند.

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