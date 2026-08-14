در ادامه سفرهای استانی برای توسعه عدالت ارتباطی؛
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عازم خراسان شمالی شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان خراسان شمالی، ضمن بررسی میدانی وضعیت زیرساختهای ارتباطی و دیدار با مسئولان، نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات استان، 206 پروژه ارتباطی را در این استان افتتاح خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید ستار هاشمی در این سفر با حضور در شهرستان بجنورد، آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی، روند توسعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و برنامههای پیشبینیشده برای ارتقای کیفیت و دسترسی به خدمات ارتباطی در استان خراسان شمالی را بررسی خواهد کرد.
دیدار با مسئولان و بررسی ظرفیتهای فناوری استان
وزیر ارتباطات با حضور در بجنورد، پس از دیدار با نماینده ولیفقیه در استان خراسان شمالی، از پارک علم و فناوری استان بازدید و در نشستی با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت میکند.
در ادامه، وزیر ارتباطات با حضور در شورای اداری استان، ضمن بررسی آخرین وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی، 206 پروژه ارتباطی را در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت رسمی افتتاح خواهد کرد.
این سفر با محوریت بررسی میدانی وضعیت زیرساختهای ارتباطی، توسعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تقویت زیستبوم فناوری استان، دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فاوا و افتتاح 206 پروژه ارتباطی در خراسان شمالی انجام میشود.