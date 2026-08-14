وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عازم خراسان شمالی شد

دیدار با مسئولان و بررسی ظرفیت‌های فناوری استان

وزیر ارتباطات با حضور در بجنورد، پس از دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی، از پارک علم و فناوری استان بازدید و در نشستی با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت می‌کند.

در ادامه، وزیر ارتباطات با حضور در شورای اداری استان، ضمن بررسی آخرین وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی، 206 پروژه ارتباطی را در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت رسمی افتتاح خواهد کرد.

این سفر با محوریت بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تقویت زیست‌بوم فناوری استان، دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فاوا و افتتاح 206 پروژه ارتباطی در خراسان شمالی انجام می‌شود.