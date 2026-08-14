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اعلام قیمت طلا و سکه در ٢٣ مرداد ١۴٠۵

اعلام قیمت طلا و سکه در ٢٣ مرداد ١۴٠۵
کد خبر : 1825656
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قیمت طلا و سکه امروز جمعه ٢٣ مرداد ماه ١۴٠۵ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢٣ مرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣٣۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٩ میلیون تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۵ میلیون و ٣٣٢ هزار تومان رسید . 

همچنین سکه جدید ١٨٩ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٨٧ میلیون تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩۶ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٣ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

 

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