افزایش تولید نفت ایران در اوپک

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، گزارش ماه اوت ۲۰۲۶ دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ژوئیه نسبت به ژوئن روندی افزایشی داشته است.

براساس داده‌های منابع ثانویه اوپک، تولید نفت ایران در ماه ژوئیه با ۲۶ هزار بشکه افزایش به ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار بشکه در روز رسید.

ایران در ماه ژوئن روزانه ۲ میلیون و ۴۵۱ هزار بشکه نفت تولید کرده بود.

عربستان سعودی با تولید روزانه ۷ میلیون و ۳۵۲ هزار بشکه همچنان در رتبه نخست تولیدکنندگان اوپک قرار دارد.

عراق هم با تولید روزانه ۲ میلیون و ۶۲۱ هزار بشکه در جایگاه دوم قرار گرفته است.

مجموع تولید نفت خام اعضای اوپک در ژوئیه به ۲۳ میلیون و ۶۳۲ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه پیش از آن یک میلیون و ۶۵۹ هزار بشکه افزایش داشته است.

در همین حال، مجموع تولید نفت خام کشورهای مشارکت‌کننده در بیانیه همکاری اوپک‌پلاس در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳۷ میلیون و ۶۵۵ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ژوئن روزانه یک میلیون و ۴۲۴ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.

جهش تولید نفت ایران در اوپک؛ جایگاه دوم تثبیت شد

در بخش قیمت‌ها، گزارش اوپک از کاهش قیمت نفت خام سنگین ایران در ژوئیه حکایت دارد. قیمت این نوع نفت از ۹۰.۷۷ دلار در ژوئن به ۸۲.۰۷ دلار برای هر بشکه در ژوئیه رسید.

سبد نفتی اوپک نیز در همین ماه با کاهش ۶.۷۶ دلاری، به ۸۲.۹۹ دلار برای هر بشکه رسید.

جهش تولید نفت ایران در اوپک؛ جایگاه دوم تثبیت شد

رشد ۲.۲ میلیون بشکه‌ای تقاضای نفت در ۲۰۲۷

اوپک در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۶ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به ۱۰۵.۷۴ میلیون بشکه در روز برسد.

چشم‌انداز سال آینده نیز صعودی‌تر است و اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. این رقم در گزارش جدید نسبت به برآورد پیشین اوپک نیز افزایش یافته است.

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