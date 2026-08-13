یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
توسعه مسیرهای تجاری ریلی با چین/ مبادلات از مسیر بندر شهید رجایی ادامه دارد
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به افت ۳۰ درصدی تجارت به دلیل مجموعهای از عوامل از جمله تنشهای دریایی جنوب در بهار امسال، گفت: شیب کاهش تجارت کشور در حال کاهش و بهبود است و فعالان اقتصادی مسیرهای جایگزین را یافتهاند و تمام ارکان اقتصادی دولت در حال گرهگشایی از مسائل و مشکلات بر سر راه تجارت خارجی کشور هستند. کاهش واردات در حوزه کالای اساسی کمتر بوده زیرا تلاش کردیم کالاهای اساسی را از مسیرهای متنوع جایگزین که وجود داشت، تامین کنیم.
سید محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «تجارت کشور در فصل بهار امسال کاهش داشته است یا افزایش؟» گفت: تجارت کشور در ۴ ماهه نخست امسال حدودا ۳۰ درصد افت کرده است.
احتیاط تجار برای واردات و صادرات کالا
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به دو دلیل عمده کاهش تجارت، گفت: طبیعتا شرایط جنگ و انسداد مسیرهای حمل دریایی و مسیر جنوب موجب شده که حجمی از تجارت ما که از بنادر جنوبی بوده، تاثیر پذیرد.
قنادزاده ادامه داد: دلیل دوم نیز احتیاط و انتظار صادرکنندگان و واردکنندگان کالا در شرایط جنگی است. برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان، عملاً اقدام تجاریشان را تا روشن شدن شرایط به عقب انداختند و منتظر ماندند تا ببینند شرایط به چه شکل پیش میرود.
واردات کالاهای اساسی از مسیرهای جایگزین
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که «آیا واردات کالاهای اساسی نیز کاهش داشت یا خیر؟» گفت: افت واردات در حوزه کالای اساسی زیاد نبوده و حتی در برخی از نهادهها افزایش واردات داشتهایم زیرا تلاش کردیم کالاهای ضروری و اساسی را از مسیرهایی که وجود داشت، تامین کنیم.
به گفته قنادزاده، کاهش واردات و صادرات عمدتا در جایی بوده که فعال اقتصادی تصمیم گرفته بار خود را به خاطر شرایط اضطرار نگه دارد یا نتوانسته است آن را به دلیل محاصره دریایی یا تنشهای تنگه هرمز وارد یا صادر کند.
فعال شدن تدریجی کریدورهای جایگزین با مسیر دریایی
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مورد جزئیات این آمار، گفت: تقریبا صادرات و واردات با یک نسبت کاهش داشتند.
قنادزاده در مورد تهمیدات سازمان توسعه تجارت از ابتدای آغاز جنگ، گفت: اختلال تجارت در تنگه هرمز و خلیج فارس از همان آغاز جنگ شروع شد و به همین دلیل، از همان ابتدا تمام تمرکزمان بر این بود که کریدورهای جایگزین، شناسایی، تکمیل و معرفی شوند و این اتفاق افتاد، به این معنا که تقریبا تمام کریدورهای جایگزین از هفتههای اولیه بعد از جنگ با یک شیبی وارد مدار شدند. البته که این کریدورها کشش تمام تجارت را در بازه کوتاهی نداشتند زیرا حمل دریایی ارزانتر و مقرون به صرفهتر است و هم حجمهای بالاتری از بار را میتوان از این مسیر جابهجا کرد.
توسعه مسیرهای تجاری ریلی با چین
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مسیرهای تجاری کشور، گفت: مسیرهای شمالی اعم از اوراسیا و چین و همچنین مسیرهای تجاری با همسایگان شرقی فعال است؛ هرچند ممکن است اختلالهای مقطعی پیش بیاید ولی این مسیرها فعال هستند. فعالیت تجاری در حوزه خزر و ظرفیتها در حوزه ریلی با چین رشد کرده و هنوز هم در حال توسعه است.
قنادزاده افزود: چند مسیر زمینی جدید با پاکستان و عراق باز شده و تلاش داریم مسیرهای تجاری را گسترش دهیم.
تجارت از مسیر بندر شهید رجایی ادامه دارد
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که «آیا در حال حاضر حجم مرزهای تجاری زمینی نسبت به قبل کاهش پیدا کرده یا خیر؟» گفت: ترافیک بار پشت مرزها به ویژه در مرز بازرگان به دلیل این بود که افزایش ظرفیت تجاری آن طور که انتظار داشتیم، انجام نشد زیرا انتظار ما این بود که در روز بالای هزار کامیون بتواند از مرزهای ما به ترکیه تردد کند؛ اما طرف ترک این میزان افزایش ظرفیت را برنامهریزی نکرده بود.
قنادزاده در مورد اینکه «آیا تجارت از طریق بندرشهید رجایی انجام میشود یا خیر؟» گفت: تجارت کمابیش از مسیر بندرشهید رجایی و تنگه هرمز انجام میشود و بخشی از محمولههایی که با هماهنگی مجموعه نیروی دریایی سپاه از محاصره عبور میکنند، وارد بندر شهید رجایی شده و تخلیه میشوند.