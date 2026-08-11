همکاری معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد برای توسعه استانداردهای فناوریهای نوظهور
نشست مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف پیگیری برنامه اقدام مشترک در حوزههای فناوریهای نوظهور برگزار شد. ایجاد و توسعه آزمایشگاههای مرجع ملی، تدوین استانداردهای هوش مصنوعی، کوانتوم، فوتونیک و امنیت سایبری، و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای ارزیابان از محورهای اصلی این همکاری بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و سازمان ملی استاندارد ایران با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، عمادالدین فاطمیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، و وحید جاننثاری، سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک معاونت علمی برگزار شد.
این نشست در چارچوب تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد ایران و با هدف پیگیری برنامه اقدام مشترک دو مجموعه در حوزههای فناورانه برگزار شد. ایجاد و توسعه آزمایشگاههای مرجع ملی، طراحی، تدوین و توسعه استانداردهای مرتبط با فناوریهای نوظهور، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای ارزیابان و توسعه همکاری در حوزههای هوش مصنوعی، کوانتوم، فوتونیک و امنیت سایبری از جمله محورهای مورد بررسی در این نشست بود.
اجرای برنامه اقدام مشترک در حوزه فناوریهای راهبردی
در این نشست، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، بر ضرورت اجرای عملیاتی تفاهمنامه مشترک با سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد و گفت: باید با تعریف پروژههای مشخص، از ظرفیتهای مشترک معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد برای توسعه فناوریهای راهبردی استفاده کنیم.
وی با اشاره به برنامههای معاونت علمی در حوزه هوش مصنوعی عنوان کرد: آمادگی داریم در راهاندازی آزمایشگاه مرجع رتبهبندی محصولات هوش مصنوعی مشارکت کنیم. به گفته بهرامی، تدوین استانداردهای محصولات و خدمات هوش مصنوعی از اولویتهای مهم توسعه این فناوری است و همکاری با سازمان ملی استاندارد برای استقرار استانداردهای بینالمللی و ایجاد زیرساختهای ارزیابی محصولات این حوزه ضرورت دارد.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی همچنین بر حرکت به سمت استانداردسازی هوشمند تأکید کرد و گفت: ایجاد میز استاندارد با محوریت سازمان ملی استاندارد در ساختار ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوش مصنوعی میتواند زمینه هماهنگی بیشتر و پیگیری منسجم نیازهای استانداردی این حوزه را فراهم کند.
استانداردسازی؛ زیرساخت توسعه و تجاریسازی فناوریهای کوانتومی
در ادامه، وحید جاننثاری، سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک معاونت علمی، با اشاره به نقش استانداردسازی در توسعه فناوریهای نوظهور، استانداردها را یکی از الزامات اساسی برای تجاریسازی محصولات و ایجاد اعتماد در بازار فناوریهای کوانتومی دانست.
وی تأکید کرد: توسعه فناوریهای کوانتومی و ورود محصولات این حوزه به بازار، بدون ایجاد چارچوبهای روشن برای ارزیابی، آزمون، انطباق و استانداردسازی با چالش مواجه خواهد بود و از این رو، همکاری نزدیک میان نهادهای سیاستگذار فناوری و سازمان ملی استاندارد میتواند زمینهساز ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه این حوزه باشد.
جاننثاری همچنین بر ضرورت حضور فعال متخصصان ایرانی در فرآیند تدوین استانداردهای بینالمللی تأکید کرد و بهرهگیری از ظرفیت علمی و تخصصی کشور برای مشارکت در فرآیندهای بینالمللی استانداردسازی را عاملی مهم در تقویت جایگاه ایران در حوزه فناوریهای نوظهور دانست.
آموزش ارزیابان و توسعه زیرساختهای استانداردسازی
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، نیز در این نشست ضمن استقبال از توسعه همکاریهای مشترک با معاونت علمی، آمادگی این سازمان را برای بررسی و پیگیری طرحهای مشترک در حوزههای فناورانه اعلام کرد.
وی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، بر ضرورت طراحی و اجرای دورههای آموزشی تخصصی برای ارزیابان استاندارد در حوزههای هوش مصنوعی، کوانتوم و امنیت سایبری تأکید کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ارتقای دانش فنی ارزیابان و توسعه ظرفیتهای تخصصی در حوزه فناوریهای نوظهور را از الزامات اساسی برای ایفای نقش مؤثر در فرآیندهای ارزیابی و استانداردسازی دانست و بر تقویت ظرفیتهای آموزشی و تخصصی در این زمینه تأکید کرد.
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، برگزاری دورههای تخصصی ارزیابی در حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و سایر فناوریهای راهبردی، در چارچوب تفاهمنامه همکاری دو مجموعه، میتواند به ایجاد ظرفیت تخصصی مورد نیاز برای ارزیابی محصولات و خدمات فناورانه و ارتقای کیفیت فرآیندهای استانداردسازی کمک کند.
همچنین ایجاد و توسعه آزمایشگاههای مرجع ملی، بهویژه در حوزههای مرتبط با فناوریهای نوظهور، از دیگر محورهای مورد تأکید در این همکاری است؛ زیرساختی که میتواند زمینه ارزیابی دقیقتر محصولات، خدمات و فناوریهای جدید و فراهم شدن بستر لازم برای توسعه استانداردهای تخصصی را فراهم کند.
در مجموع، نشست مشترک معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای موجود در تفاهمنامه همکاری دو مجموعه به برنامههای عملیاتی و پروژههای مشخص متمرکز بود. توسعه آزمایشگاههای مرجع، استانداردسازی محصولات و خدمات هوش مصنوعی، کوانتوم و فوتونیک، توانمندسازی ارزیابان، توسعه استانداردهای ملی و بینالمللی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تعامل مستمر میان دو مجموعه، از مهمترین محورهای همکاری مورد توافق در این نشست بود.