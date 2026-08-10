وزیر راه و شهرسازی:
بازسازی زیرساختهای آسیبدیده حملونقل با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است
وزیر راه و شهرسازی گفت: هماهنگی حداکثری میان دولت، بخش خصوصی و فعالان حوزه حملونقل موجب شد جریان تأمین و جابهجایی کالاهای اساسی حتی در شرایط جنگی استمرار داشته باشد و زیرساختهای آسیبدیده نیز در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه خدمت بازگردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق، در حاشیه نشست بررسی اقدامات و راهکارهای پیشنهادی برای افزایش تابآوری کشور در مقابله با تهدیدات جنگی از طریق کارآمدی نظام لجستیک و توزیع کالا در اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت شبکه حملونقل در شرایط بحرانی اظهار داشت: در شرایط جنگی، سیاستگذاری و مدیریت بهگونهای که اختلالی در زنجیره لجستیکی کشور ایجاد نشود، اهمیت ویژهای دارد. در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، هماهنگی میان تمامی نقشآفرینان حوزه حملونقل و بنادر، نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در روند ترخیص و جابهجایی کالا داشت.
هماهنگی دولت و بخش خصوصی برای استمرار جریان کالا
صادق با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل ترخیص کالا از بنادر در شرایط جنگی گفت: به واسطه فعالیت ستاد ترخیص کالا و اقدامات انجامشده برای تسهیل فرآیند ترخیص، روند خروج کالا از بنادر با هماهنگی لازم دنبال شد.
وی افزود: آنچه در این شرایط خاص جنگی و محاصره شاهد بودیم، این بود که با هماهنگی حداکثری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جریان تأمین و جابهجایی کالا استمرار پیدا کرد. بخش خصوصی، رانندگان و فعالان حوزه تأمین، خرید و واردات کالا با تمام ظرفیت پای کار بودند و کالاها از طریق بنادر، جادهها و شبکه ریلی به بهترین نحو ممکن جابهجا شدند.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در این چرخه همچنان مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: قطعاً مشکلاتی در این چرخه و فرآیند وجود داشته و دارد، اما حضور من و اعضای کمیسیون عمران در اتاق بازرگانی نشان میدهد که تلاش میکنیم این هماهنگیها را به حداکثر برسانیم.
صادق خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات نیز صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست و به اشکالات فرآیندی در نحوه عملکرد پایانهها مربوط میشود. امروز نیز درخصوص این موضوع بحث شد و در دولت جلسات متعددی برگزار شده است. این مسائل مرز به مرز در حال بررسی است و با توجه به اقداماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در حال انجام آن است، تلاش داریم با تعامل حداکثری میان دولت و بخش خصوصی، جریان حملونقل و تأمین کالاهای اساسی را استمرار دهیم.
بخش خصوصی در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده خوب پای کار آمد
وی در ادامه درباره نقش بخش خصوصی و جامعه مهندسی کشور برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جریان جنگ گفت: وقتی زیرساختی مورد حمله قرار گرفت، بخش خصوصی و پیمانکاران در کوتاهترین زمان ممکن پای کار آمدند و اجازه ندادند این حملات موجب توقف طولانیمدت فعالیت شبکه حملونقل شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه ریلی، جادهای، فرودگاهی و باندهای فرودگاه که مورد حمله قرار گرفتند، بخش خصوصی، کارگران، مهندسان و مشاوران ایرانی با تمام توان وارد عمل شدند و در این شرایط، غیرت ایرانی خود را نشان دادند.
صادق با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازگشایی مسیرهای آسیبدیده اظهار کرد: مسیرهایی که مسدود شده بود، در برخی موارد ظرف چند ساعت بازگشایی شد. برای نمونه، در استان هرمزگان و در جریان جنگ ۱۲ روزه، تخریبهایی در زیرساختهای حملونقل رخ داد که پیمانکاران با قوت پای کار آمدند و مسیرها را در کوتاهترین زمان ممکن باز کردند.
وی ادامه داد: البته بازسازی کامل پلها و سایر زیرساختهای آسیبدیده نیازمند زمان است و این اقدامات اکنون در حال انجام است. درخصوص پل بیوان نیز با کمک مهندسان مشاور و انجام بررسیها و رفتوبرگشتهای کارشناسی، روند بازسازی آن در حال پیگیری است و انشاءالله عملیات بازسازی آن نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و جوانان این مملکت با غیرت برای کشورشان ایستادند و اجازه ندادند زیرساختهای حملونقل به هیچ وجه از رمق بیفتد.