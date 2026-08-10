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تورم مصالح ساختمانی تهران از ۱۰۰ درصد عبور کرد

تورم مصالح ساختمانی تهران از ۱۰۰ درصد عبور کرد
کد خبر : 1824474
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شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۱۰۶.۸ درصدی نسبت به بهار سال گذشته، در حالی از مرز دو برابر شدن قیمت‌ها عبور کرد که تورم فصلی به ۲۰.۷ درصد رسید.

به گزارش ایلنا، شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل بهار ۱۴۰۵ (بر مبنای سال پایه ۱۴۰۲) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۳۶.۴ رسید که نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۰.۷ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در فصل قبل (۳۶ درصد۱۵.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۶۴.۹ درصد مربوط به گروه اجرایی «نقاشی ساختمان» و کمترین تورم فصلی با ۱۰.۸ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشین‌آلات» بوده است.

افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۱۰۶.۸ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در فصل قبل (۹۶.۸ درصد۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۲۰۸.۹ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۲۸.۳ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشین‌آلات» بوده است.

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۸۰ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ثبت‌شده در فصل قبل (۶۱.۸ درصد۱۸.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم سالانه با ۱۵۵.۸ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم سالانه با ۲۹.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی «کرایه ماشین‌آلات» بوده است.

 

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