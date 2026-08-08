دولت دنبال دستاوردسازی نیست

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه صادق در مراسم روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به خبرنگاران حاضر در این مراسم، اظهار کرد: باید ارتباط خود را با خبرنگاران ترمیم کنیم؛ چراکه برای روایتگری بیشتر از آنچه اکنون و پس از جنگ در حال انجام است، به این ارتباط نیاز داریم و باید ارتباط ما با خبرنگاران بیش از گذشته شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باید این اتفاقات را برای نسل بعد به تصویر بکشیم تا در تاریخ شفاهی این مرز و بوم باقی بماند که چه اتفاقی افتاد و مردم چگونه ایستادگی کردند. در این برهه به‌شدت به روایتگری متنوع، صادقانه و مسئولانه از آنچه در حال انجام است، نیاز داریم. ما رویارویی نظامی را در این جنگ دیدیم و این نسل، مصادیق ملموسی در اختیار دارد که می‌تواند برای فرزندان خود از آنچه رخ داده است، بگوید.

وی ادامه داد: قدرتمندترین قدرت‌ها در برابر ایران قرار گرفتند و مردم ایران مصادیق و شجاعت‌هایی آفریدند که می‌تواند برای نسل بعد مثال‌زدنی باشد. در برهه‌ای قرار داریم که دشمن متوجه شده است اگر شناوری در دریا، پلی یا برج مراقبت چابهار را هدف قرار دهد، ایران و ایرانی بهتر از آن را می‌سازد و آن را ترمیم و بازسازی می‌کند. دشمن متوجه شده است که این مسیر به تجزیه ایران منتهی نمی‌شود. بنابراین، روایتگری مسئولانه شما خبرنگاران در این برهه می‌تواند بسیار کارگشا باشد.

صادق تصریح کرد: در شرایطی هستیم که کوچک‌ترین مصاحبه‌هایی که در آن از نفاق سخن گفته می‌شود، ضریب می‌خورد. بنابراین، انتظاری که ایران از شما خبرنگاران دارد این است که شما به‌عنوان خبرنگاران آزاداندیش و مسئول، قرار نیست دستاوردسازی کنید، بلکه باید آنچه هست را روایت کنید. این دولت به دنبال آمارسازی نیست، اما آنچه وجود دارد را نه به‌عنوان دستاورد دولت، بلکه به‌منظور حفظ یکپارچگی کشورمان، ایران، باید فریاد بزنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم ایران داغدار هستند و در این بزنگاه به همدلی نیاز داریم. به تصویر کشیدن این همدلی بسیار مهم است. باید صدای رسای این همدلی باشیم تا صداهایی را که دشمن می‌خواهد بلندتر از صدای همدلی مردم کند، تحت‌الشعاع قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بیش از 84 هزار واحد مسکن مهر در شهر پردیس در سال 1387 تعریف شد که از آن سال تا سال 1403، تنها 72 هزار واحد به اتمام رسید. در طول 18 سال، 72 هزار واحد مسکونی به اتمام رسید که هنوز بسیاری از آنها مشکل سند و پایان کار دارند، اما در طول این دو سال بیش از 7700 واحد تعیین تکلیف شد که بیش از 5 هزار واحد آن تحویل شده است. حدود 2 هزار مورد نیز رفع نقص، از جمله در و پنجره، آسانسور و آسفالت معابر، انجام شده است. تلاش داریم حدود 3 هزار واحد مسکونی را که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تا پایان سال تکمیل و به مردم تحویل دهیم.

صادق افزود: در خصوص دیپلماسی حمل‌ونقل نیز تلاش بسیار زیادی در دولت دکتر پزشکیان در حال انجام است. در بحبوحه جنگ، آسمان را در اختیار نداشتیم و پروازها برگزار نمی‌شد، اما از مسیرهای زمینی و ریلی با کشورهای همسایه به‌طور مرتب جلسه داشتیم.