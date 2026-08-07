ارتقای مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

وزیر صمت با تشریح دیدارهای حاشیه‌ای خود در جریان این سفر، از گفت‌وگوهای سازنده با مقامات ارشد اقتصادی کشورهای عضو خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته رایزنی‌های دوجانبه فشرده‌ای با وزیر اقتصاد قرقیزستان و معاون نخست‌وزیر روسیه داشتیم که در این دیدارها، مسائل کلیدی و چالش‌های موجود در روابط تجاری فی‌مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اتابک با تأکید بر اهمیت استراتژیک این توافق‌نامه‌ها برای اقتصاد ایران، ابراز امیدواری کرد که خروجی این نشست‌ها و توافقات حاصل از آن، به‌زودی منجر به جهش در حجم مبادلات کالایی و تعمیق پیوندهای اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه شود.