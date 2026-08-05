قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۳ هزار و ۷۰۴ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۲ هزار و ۳۲۱ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۷ هزار و ۱۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۵ هزار و ۵۶۷ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۸۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۴۷۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۸۹۴ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۸۷۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۷۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۵۶۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۶۱۵ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۰۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۷ هزار و ۶۲۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۷۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۷ هزار و ۶۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۶ هزار و ۶۸۴ تومان است.