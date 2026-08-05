گمرک اختیار تمدید ورود موقت کالا و خودرو را تا پایان شهریور ابلاغ کرد

به گزارش ایلنا، معاونت فنی گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به گمرکات اجرایی کشور، با اشاره به استمرار شرایط خاص کشور و در راستای تسهیل تشریفات گمرکی، حمایت از تولید، صنعت گردشگری، کاهش مراجعات ذی‌نفعان به ستاد مرکزی و تمرکززدایی، مجموعه‌ای از اختیارات را تا پایان شهریورماه سال 1405 به گمرکات اجرایی تفویض کرد.

بر اساس این بخشنامه که در اجرای نامه دبیر هیأت دولت صادر شده است، تمدید پروانه ورود موقت خودروهای سواری تا پایان شهریور 1405 با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین خودروهای دارای کارنه دوپاساژ نیز تا پایان این مهلت و با رعایت اعتبار کارنه می‌توانند از تمدید برخوردار شوند.

مطابق این ابلاغیه، ورود موقت خودروهای دارای مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در صورت ارائه مجوز این سازمان، بدون نیاز به اخذ مجوز دفتر واردات گمرک امکان‌پذیر بوده و گمرکات پس از انجام تشریفات، مستقیماً نسبت به مکاتبه با پلیس راهور برای شماره‌گذاری اقدام خواهند کرد.

در بخش دیگری از این دستورالعمل، تمدید ورود موقت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی با رعایت ضوابط مربوط تا پایان شهریور 1405 بدون نیاز به اخذ مجوز دفتر واردات مجاز اعلام شده است.

همچنین گمرک ایران اعلام کرده است کالاهای وارداتی مشمول بند (1) ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز پرونده‌های مربوط به فهرست IPI خودروها و عمق ساخت داخل سایر کالاها، بر اساس مجوزهای فیزیکی صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون نیاز به اخذ مجوز دفتر واردات قابل رسیدگی خواهند بود.

بر اساس این بخشنامه، تمدید ورود موقت سایر کالاهای مشمول ماده (50) قانون امور گمرکی نیز تا پایان شهریور 1405 با رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

در حوزه صادرات نیز معاونت فنی گمرک، اختیار تمدید پروانه‌های ورود موقت موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی را در موارد تعیین‌شده به گمرکات صادرکننده تفویض کرده است. همچنین اختیار تمدید پروانه‌های صدور موقت سایر کالاها (به‌جز وسایل نقلیه) نیز تا پایان شهریورماه امسال به گمرکات اجرایی واگذار شد.

در این ابلاغیه همچنین انجام تشریفات خروج موقت تریلرها و نیمه‌تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان شهریور 1405 بلامانع اعلام شده و گمرکات مکلف شده‌اند برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، نسبت به نصب پلمب شماره‌دار و ثبت مشخصات آن در سامانه‌های مربوط اقدام کنند.

معاونت فنی گمرک در پایان از گمرکات سراسر کشور خواسته است با توجه به شرایط جاری، از انجام مکاتبات غیرضروری با ستاد مرکزی خودداری کرده و امور قابل انجام در سطح گمرکات اجرایی را با استفاده از اختیارات تفویض‌شده پیگیری کنند.