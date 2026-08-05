فهرست کالاهای مشمول بازگشت ارز صادراتی از طریق سامانه ارزی ابلاغ شد
کالاهای فولادی و فلزات مشمول بازگشت 100 درصد ارز صادراتی مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و ریلی سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامهای، فهرست نهایی و بهروزشده کد تعرفههای فولاد و فلزات رنگین اساسی مشمول بند (1) ماده (8) آییننامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای اجرا و اطلاعرسانی به ذینفعان اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه، فهرست مذکور در پی پاسخ دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استعلامهای سازمان توسعه تجارت تهیه و نهایی شده است.
همچنین به همراه این بخشنامه، فایل اکسل شامل فهرست کد تعرفههای فولاد و فلزات رنگین اساسی مشمول مقررات یادشده و نیز فایل اکسل دیگری شامل فهرست واحدهای تولیدی زنجیره فولاد و فهرست کد تعرفههای اقلام مجاز وارداتی در دو شیت مجزا برای بهرهبرداری و اقدام لازم ارسال شده است.
در این ابلاغیه از دستگاههای ذیربط خواسته شده است مفاد بخشنامه و فهرستهای پیوست را به نحو شایسته به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و سایر ذینفعان اطلاعرسانی کنند.
لازم به ذکر است در ماده قانون مذکور امده است، ماده8 ـ صادرکننده کالا مکلف است صددرصد (100%) مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند: 1ـ کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند صددرصد (100%) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع نمایند.