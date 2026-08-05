منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود کاهش قیمت دام زنده، قیمت گوشت در بازار ارزان نشد؟» گفت: عوامل مختلفی در بازار گوشت و توزیع آن دخیل هستند؛ بنابراین هر کدام به نسبت قیمت و هزینه‌کرد و عواملی که در آن ورود می‌کند، گوشت را عرضه می‌کنند؛ بنابراین قیمت‌سازی‌هایی که برای گوشت می‌شود، تابع یک قیمت واحد نیست.

لزوم واردات گوشت منجمد برای تامین نیاز اصناف پرمصرف

رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان اینکه در بخش دام زنده یک قیمت نسبتا واحد داریم، افزود: البته قیمت دام زنده در تهران به دلیل اینکه تهران بیشتر پذیرنده دام است نه تولیدکننده، نسبت به سایر استان‌ها کمی گران‌تر است.

پوریان ادامه داد: اگر قیمت دام زنده ثبات داشته باشد و هم‌زمان عرضه‌های متناسب را به بازار داشته باشیم، صد درصد اثرات آن را در بخش بازار گوشت خواهیم دید. البته نباید اتکای ما تنها به تولید داخل و گوشت گرم باشد، بلکه باید هم‌زمان از مبادی واردات، گوشت‌های وارداتی منجمد نیز وارد شود، زیرا ما در کشور با اصناف پرمصرف در زمینه گوشت رو‌به‌رو هستیم که هر موقع گوشت مورد نیازشان در بازار وجود نداشته باشد که بعضا از طریق واردات تامین می‌شده فشار تقاضای آنها به بازار وارد می‌شود و موجبات افزایش قیمت را ایجاد می‌کنند.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت دام زنده

رئیس شورای تأمین دام کشور در پاسخ به این سوال که «قیمت دام زنده و گوشت چه تغییری در یک ماه اخیر داشته است؟» گفت: ما در یکی از ماه‌های پرمصرف گوشت قرمز و سفید به دلیل ایام اربعین و برپایی موکب‌های پذیرایی قرار داریم. از آن طرف، عرضه دام نیز زیاد است.

پوریان در مورد قیمت دام زنده نیز گفت: در حال حاضر، با کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت دام زنده در بازار روبروییم و قیمت هر کیلوگرم دام سبک یعنی شاخص بره نر بین ۶۳۵ تا ۶۴۰ هزار تومان و هر کیلوگرم گوساله بین ۵۰۰ تا ۵۱۰ هزار تومان است.

کاهش واردات گوشت در ماه‌های اخیر

رئیس شورای تأمین دام کشور در مورد دلایل کاهش ۳۰ درصدی قیمت دام زنده در کشور، گفت: ما در سالیان گذشته همیشه در بهار و ابتدای تابستان، خروج غیرقانونی دام زنده از طریق دریا به کشور‌های حاشیه خلیج فارس را به صورت گسترده داشتیم؛ اما امسال به دلیل جنگ، امکان خروج دام صفر شد؛ بنابراین در اکثر واحد‌های دامداری با افزایش بی‌رویه دام و به ویژه گاومیش رو‌به‌رو بودیم.

به گفته پوریان، وضعیت عرضه و مصرف گوشت در بازار کاملاً مناسب است و تولید داخل از فروردین ماه تاکنون پاسخگوی بیش از ۹۰ درصد تقاضای داخلی بوده است. از طرفی، واردات گوشت نیز کاهش داشته است.

گرانی دام سبک در کشور‌های حوزه خلیج فارس به دلیل جنگ

رئیس شورای تأمین دام کشور در پاسخ به این سوال که «چرا دام زنده از کشور به صورت غیرقانونی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس می‌رود؟» گفت: قیمت دام سنگین در تمام بخش‌ها در ایران با کشور‌های همسایه و منطقه تقریباً برابر است؛ ولی قیمت دام سبک در ایران ازآنجا که ما تولیدکننده هستیم، ارزان‌تر از کشور‌های حوزه خلیج فارس است.

پوریان ادامه داد: کشور‌های حوزه خلیج فارس به جز عمان، واردکننده دام سبک هستند و به دلیل عدم جابجایی این کالا در جنگ، قیمت دام سبک در این کشور‌ها افزایش یافته است.

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