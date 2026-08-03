تشویق سهامداران فولاد مبارکه؛ اعلام رضایت از عملکرد مثبت در سال پرچالش۱۴۰۴ و روند بازسازی ها+ فیلم

به گزارش ایلنا، همدلی، همراهی و تشویق های ممتد سهامداران پرشمار در حین ارائه گزارش عملکرد سال گذشته توسط سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از جمله نکات قابل توجه مجمع سالیانه این بنگاه بزرگ اقتصادی و صنعتی کشورمان بود که پشتوانه معنوی خوبی برای مجموعه ای است که سالهاست ستون فولاد را زیر سقف بازار سهام قرار داده است.

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