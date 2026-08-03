در مجمع عمومی سالیانه صورت گرفت؛
تشویق سهامداران فولاد مبارکه؛ اعلام رضایت از عملکرد مثبت در سال پرچالش۱۴۰۴ و روند بازسازی ها+ فیلم
در مجمع روز گذشته فولاد مبارکه اگر چه سود بیش از ۱۰۰ همتی حاصل شده بود اما سهامداران با اولویت دادن به بازسازی ها تصمیم گرفتند برخلاف رویه سال های اخیر سود کمتری توزیع شود.
به گزارش ایلنا، همدلی، همراهی و تشویق های ممتد سهامداران پرشمار در حین ارائه گزارش عملکرد سال گذشته توسط سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از جمله نکات قابل توجه مجمع سالیانه این بنگاه بزرگ اقتصادی و صنعتی کشورمان بود که پشتوانه معنوی خوبی برای مجموعه ای است که سالهاست ستون فولاد را زیر سقف بازار سهام قرار داده است.
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