وی افزود: در ساختار تشکیلاتی جدید، به‌ویژه در معاونت‌های تخصصی، تغییراتی ایجاد شده است که رویکرد ارائه خدمات فنی سازمان به مخاطبان و عموم مردم را تسهیل می‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای تدوین استانداردها گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه تدوین استانداردها، موجب افزایش دقت و سرعت فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

فرزانه انصاری همچنین بر ضرورت ارتقای عملکرد آزمایشگاه‌های حوزه استاندارد در کشور تأکید کرد و گفت: برای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها، به یک مدل ارزیابی و رویه مشترک و یکسان نیاز داریم.

وی ادامه داد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای نظارت، رصد و پایش دقیق نمونه‌های آزمایشگاهی انجام شود و هر آزمایشگاه متناسب با ظرفیت و توانمندی خود، نسبت به پذیرش نمونه اقدام کند.

همچنین در ابتدای این نشست، از تلاش‌ها و خدمات سمیرا نصیرزاده، مشاور امور بین‌الملل و دستیار ویژه رئیس سازمان، در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر شد.

گفتنی است در این نشست، گزارش‌هایی درباره مدیریت شرایط بحران و اضطرار، برنامه تغییر ساختار سازمانی، حفظ و نگهداری اسناد در بایگانی، صدور پروانه مشاغل خانگی و اجرای سامانه هوشمندسازی تدوین استانداردهای ملی ارائه و بررسی شد.