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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

ساختار جدید سازمان ملی استاندارد، زمینه‌ساز تحقق برنامه تحولی است

ساختار جدید سازمان ملی استاندارد، زمینه‌ساز تحقق برنامه تحولی است
کد خبر : 1822150
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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تصویب و ابلاغ ساختار تشکیلاتی جدید این سازمان گفت: با تصویب و ابلاغ ساختار جدید سازمان ملی استاندارد ایران از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، بستر لازم برای اجرای برنامه تحولی این سازمان فراهم شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، امروز در سی‌صدمین نشست شورای معاونان و مدیران این سازمان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: خوشبختانه پس از چند سال برنامه‌ریزی، پیگیری و تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور، ساختار تشکیلاتی جدید سازمان ملی استاندارد ایران تصویب و ابلاغ شد. امیدواریم با استقرار این ساختار، که متناسب با وظایف و مأموریت‌های نوین سازمان طراحی شده است، بتوانیم برنامه تحولی سازمان را با سرعت و دقت بیشتری اجرا کنیم.

وی افزود: در ساختار تشکیلاتی جدید، به‌ویژه در معاونت‌های تخصصی، تغییراتی ایجاد شده است که رویکرد ارائه خدمات فنی سازمان به مخاطبان و عموم مردم را تسهیل می‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای تدوین استانداردها گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه تدوین استانداردها، موجب افزایش دقت و سرعت فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

فرزانه انصاری همچنین بر ضرورت ارتقای عملکرد آزمایشگاه‌های حوزه استاندارد در کشور تأکید کرد و گفت: برای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها، به یک مدل ارزیابی و رویه مشترک و یکسان نیاز داریم.

وی ادامه داد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای نظارت، رصد و پایش دقیق نمونه‌های آزمایشگاهی انجام شود و هر آزمایشگاه متناسب با ظرفیت و توانمندی خود، نسبت به پذیرش نمونه اقدام کند.

همچنین در ابتدای این نشست، از تلاش‌ها و خدمات سمیرا نصیرزاده، مشاور امور بین‌الملل و دستیار ویژه رئیس سازمان، در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر شد.

گفتنی است در این نشست، گزارش‌هایی درباره مدیریت شرایط بحران و اضطرار، برنامه تغییر ساختار سازمانی، حفظ و نگهداری اسناد در بایگانی، صدور پروانه مشاغل خانگی و اجرای سامانه هوشمندسازی تدوین استانداردهای ملی ارائه و بررسی شد.

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