به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی ظهر امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، در «آیین مبادله تفاهنامه و امضای قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سد مشمپا» استان زنجان بر تکمیل این طرح در زمان مقرر تأکید کرد و گفت: رئیس‌جمهور بر بهره‌برداری این پروژه در همین دوره دولت تأکید ویژه دارند و منابع مالی مورد نیاز آن نیز از محل اوراق مرابحه تأمین شده است. توسعه زیرساخت‌های آب و برق با تکیه بر توان داخلی و همکاری بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر نیرو با تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد شهدا، وحدت و همدلی مردم را مهم‌ترین عامل موفقیت کشور در عبور از شرایط دشوار دانست و افزود: با همدلی همه مردم، کشور را به نقطه‌ای که امام شهید می‌خواستند خواهیم رساند و اراده دولت نیز بر تحقق همین هدف است. در جریان جنگ اخیر، با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌های انرژی، مردم با همراهی و مدیریت مصرف، امکان تأمین پایدار برق مناطق جنوبی کشور را فراهم کردند و این موفقیت، بیش از هر چیز مرهون لطف الهی و همراهی مردم بود.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در صنعت برق گفت: تنها در هفته گذشته حدود هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شد. این دستاورد حاصل تلاش شبانه‌روزی متخصصان صنعت برق است و برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو حتی در سخت‌ترین شرایط نیز متوقف نشده است.

علی آبادی تصریح کرد: دولت با تمام توان از توسعه زیرساخت‌های آب و برق حمایت می‌کند و هدف ما رفع ناترازی‌های موجود در کوتاه‌ترین زمان و با کار مضاعف است اما تحقق این هدف بدون همراهی مردم در مدیریت مصرف امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر افزایش تولید برق با افزایش مصرف هم‌زمان باشد، نمی‌توان از بحران عبور کرد. بنابراین، رفع ناترازی برق وابسته به همراهی مردم خواهد بود و با حمایت آنان چالش ناترازی برق را رفع می‌کنیم.

علی‌آبادی مهم‌ترین چالش صنعت آب و برق را اختلال در اقتصاد این بخش دانست و تصریح کرد: هر صنعتی زمانی مسیر توسعه را طی می‌کند که از اقتصادی پایدار و جذاب برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. بر همین اساس، وزارت نیرو در تلاش است محیط کسب‌وکار این حوزه را به گونه‌ای اصلاح کند که سرمایه‌گذاری در بخش آب و برق افزایش یافته و زمینه توسعه پایدار این صنعت فراهم شود. تلاش ما این است که محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد این حوزه شوند. هر جا سرمایه‌گذاری شکل گرفته، توسعه و پیشرفت نیز به دنبال آن آمده است.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان اظهار داشت: این استان با برخورداری از مردم سخت‌کوش، خردمند و مهمان‌نواز، از بهترین مناطق کشور برای زندگی و سرمایه‌گذاری است و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاران توانمند، روند توسعه آن شتاب بیشتری بگیرد. اعتبار لازم برای اجرای این طرح اختصاص یافته و با همکاری دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، پروژه تا پایان دوره دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

در ادامه این نشست علی‌آبادی با قدردانی از کارکنان صنعت آب و برق، به عملکرد این مجموعه در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: دشمن با حمله به زیرساخت‌های حیاتی تلاش کرد شبکه آب و برق کشور را دچار اختلال کند اما کارکنان صنعت آب و برق با ایثار، تخصص و تلاش شبانه‌روزی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آسیب‌ها را جبران کردند و اجازه ندادند خدمات‌رسانی به مردم متوقف شود.

وزیر نیرو در پایان با تأکید بر تکمیل پروژه سد در زمان مقرر، گفت: با حمایت رئیس‌جمهور، پیگیری نمایندگان مردم، استاندار و همکاری همه دستگاه‌ها، این پروژه طبق برنامه به بهره‌برداری خواهد رسید و امیدواریم نتیجه این تلاش مشترک، خدمت ماندگار به مردم و توسعه استان زنجان باشد.

انتهای پیام/