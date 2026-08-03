هدفگذاری برای دستیابی به ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر؛ تا پایان سال
مدیرکل دفتر جذب مشارکتهای مردمی تجدیدپذیرهای ساتبا، تولید برق در مجاورت محل مصرف، کاهش تلفات شبکه، ارتقای پدافند غیرعامل و ایجاد منافع اقتصادی برای سرمایهگذاران را از مهمترین مزایای نیروگاههای مقیاس کوچک و انشعابی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، رضا فتاحی اظهار کرد: توسعه مدلهای جدید، از جمله مدل تجمیعکنندگی، استفاده از ظرفیت بورس انرژی و تابلوی سبز، میتواند جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه را افزایش داده و زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم کند.
وی با اشاره به هدفگذاری کشور برای دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال گفت: تاکنون حدود ۷۰۰ مگاوات تقاضا برای احداث نیروگاههای انشعابی ثبت شده است.
فتاحی خاطرنشان کرد: نیروگاههای کوچک در کنار نیروگاههای بزرگ، سهم قابل توجهی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارند و به دلیل سهولت اتصال به شبکه، میتوانند بخش مناسبی از ظرفیت هدفگذاریشده را به خود اختصاص دهند.
فتاحی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف به تأمین منابع مالی، کنترل هزینههای سرمایهگذاری، مدیریت آثار نوسانات نرخ ارز و افزایش جذابیت اقتصادی از طریق خرید تضمینی برق، تابلوی سبز بورس انرژی و مدلهای تجمیعکنندگی وابسته است.