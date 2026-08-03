افتتاح ‌پالایشگاه جدید تولید بنزین ایران تا پایان امسال

به گزارش ایلنا، سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، در آیین مبادله تفاهم‌نامه و امضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دررسد مشمپا با تأکید بر توانمندی‌های داخلی کشور، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه تهدیدها و ناامنی‌های پیرامونی، توانسته است اقتدار خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش بگذارد و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز به‌عنوان بازوی اجرایی توانمند دولت، در اجرای پروژه‌های کلان ملی نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده این قرارگاه در حوزه زیرساخت‌ها افزود: در بخش نیرو، پروژه‌های بزرگ سدسازی و تأمین منابع آبی با جدیت در حال اجراست و در حوزه نفت و گاز نیز اقدامات مهمی در دست انجام است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی کشور به شمار می‌رود، هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) ادامه داد: احداث پالایشگاه جدید در مجاورت ستاره خلیج فارس نیز با سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این مجموعه تا پایان سال، کشور گام مهمی در مسیر کاهش وابستگی به واردات بنزین بردارد.

عابد با تشریح بخشی از پروژه‌های عمرانی قرارگاه اظهار کرد: ساخت ۳۳۰ کیلومتر آزادراه با هدف تسهیل تردد در کلان‌شهرها، توسعه بندر بزرگ چابهار با ظرفیت هشت میلیون تن و اجرای پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان از جمله طرح‌های مهمی است که با هدف تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه ترانزیت و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا در حال اجراست.

وی با تأکید بر روحیه جهادی حاکم بر مجموعه قرارگاه خاطرنشان کرد: نیروهای قرارگاه فرزندان همین ملت هستند و تجربه سال‌های دفاع مقدس را پشتوانه خود می‌دانند. همان‌گونه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تأکید داشتند، هیچ کاری نشدنی نیست و با تکیه بر توان داخلی می‌توان بر همه موانع غلبه کرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۱۵۰ هزار نفر در پروژه‌های این مجموعه مشغول فعالیت هستند، گفت: تمرکز قرارگاه بر اجرای طرح‌های بزرگ و زیربنایی است؛ پروژه‌هایی که با سرمایه‌گذاری‌های کلان، نقش مهمی در توسعه کشور و ارتقای زیرساخت‌های ملی ایفا می‌کنند.

عابد در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت رشادت‌های رزمندگان استان زنجان در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: ایثار و شجاعت مردم این استان در عملیات‌های مختلف همواره در خاطره رزمندگان ماندگار است و امروز نیز همان روحیه جهادی می‌تواند در حل مشکلات و گره‌گشایی از بخش‌های کشاورزی، معدن و صنعت راهگشا باشد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم همکاری قرارگاه با دولت برای پیشبرد طرح‌های عمرانی کشور تصریح کرد: با الهام از مکتب شهدا و روحیه جهادی، اجرای پروژه‌های بزرگ و بر زمین مانده را با جدیت دنبال خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد واژه «نمی‌توانیم» در فرهنگ سازندگی کشور جایگاهی پیدا کند. قرارگاه خاتم‌الانبیا همچنان در کنار دولت و برای خدمت‌رسانی به مردم در میدان خواهد بود.

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