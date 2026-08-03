سند منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد نهایی میشود
ایران و پاکستان با نهاییسازی سند همکاری منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد، توسعه تجارت و ترانزیت را دنبال میکنند.
به گزارش ایلنا، محمدسعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشست کارگروه منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد در چارچوب دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با اشاره به روند رو به گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور در مرز ریمدان–گبد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با ایجاد منطقه منفصله ریمدان در محدوده منطقه آزاد چابهار و فراهمسازی زیرساختهای اولیه، گامهای مؤثری برای فعالسازی این منطقه در حوزه تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت کالا برداشته است.
وی افزود: ایجاد منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد فصل جدیدی از همکاریهای اقتصادی دو کشور را رقم خواهد زد و با تسهیل تجارت، جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای مشترک و افزایش مبادلات، زمینه تحقق اهداف دوجانبه و ارتقای روابط اقتصادی ایران و پاکستان را فراهم میکند.
اربابی با تأکید بر جایگاه راهبردی ریمدان–گبد در اتصال کریدورهای منطقهای گفت: این منطقه آزاد مشترک نهتنها برای ایران و پاکستان، بلکه برای سایر کشورهای منطقه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند به یکی از مهمترین مراکز تجارت، ترانزیت و همکاریهای اقتصادی جنوب آسیا و آسیای مرکزی تبدیل شود.
در این نشست طرفین ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرایی تفاهمنامه ایجاد منطقه آزاد مشترک، درباره تدوین متن نهایی سند همکاری برای ارائه و امضای آن در دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان توسط وزرای بازرگانی دو کشور به تبادل نظر پرداختند. این اقدام، گامی مهم در مسیر عملیاتیسازی توافقات اقتصادی تهران و اسلامآباد و توسعه همکاریهای راهبردی میان دو کشور همسایه به شمار میرود.