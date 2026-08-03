خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سند منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد نهایی می‌شود

سند منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد نهایی می‌شود
کد خبر : 1822049
لینک کوتاه کپی شد.

ایران و پاکستان با نهایی‌سازی سند همکاری منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد، توسعه تجارت و ترانزیت را دنبال می‌کنند.

به گزارش ایلنا، محمدسعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشست کارگروه منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد در چارچوب دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با اشاره به روند رو به گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور در مرز ریمدان–گبد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با ایجاد منطقه منفصله ریمدان در محدوده منطقه آزاد چابهار و فراهم‌سازی زیرساخت‌های اولیه، گام‌های مؤثری برای فعال‌سازی این منطقه در حوزه تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت کالا برداشته است.

وی افزود: ایجاد منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی دو کشور را رقم خواهد زد و با تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های مشترک و افزایش مبادلات، زمینه تحقق اهداف دوجانبه و ارتقای روابط اقتصادی ایران و پاکستان را فراهم می‌کند.

اربابی با تأکید بر جایگاه راهبردی ریمدان–گبد در اتصال کریدورهای منطقه‌ای گفت: این منطقه آزاد مشترک نه‌تنها برای ایران و پاکستان، بلکه برای سایر کشورهای منطقه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت، ترانزیت و همکاری‌های اقتصادی جنوب آسیا و آسیای مرکزی تبدیل شود.

در این نشست طرفین ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرایی تفاهم‌نامه ایجاد منطقه آزاد مشترک، درباره تدوین متن نهایی سند همکاری برای ارائه و امضای آن در دهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان توسط وزرای بازرگانی دو کشور به تبادل نظر پرداختند. این اقدام، گامی مهم در مسیر عملیاتی‌سازی توافقات اقتصادی تهران و اسلام‌آباد و توسعه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور همسایه به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل