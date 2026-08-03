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برپایی موکب خدمت رسانی بانک توسعه صادرات ایران به زائران اربعین حسینی

برپایی موکب خدمت رسانی بانک توسعه صادرات ایران به زائران اربعین حسینی
کد خبر : 1822047
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بانک توسعه صادرات ایران همزمان با اربعین حسینی همچون سال‌های گذشته با برپایی موکب در مسیر راهپیمایی عزاداران اربعین حسینی در تهران به زائران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت‌رسانی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، موکب خدمت رسانی این بانک به همراه شرکت های تابعه روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، در تقاطع خیابان فداییان اسلام و آزادگان برپا خواهد شد.

این موکب در مسیر آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین، با هدف خدمت‌رسانی به عاشقان و دلدادگان حضرت سیدالشهدا(ع) که امکان حضور در مراسم باشکوه اربعین در کربلای معلی را نیافته‌اند، از زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی پذیرایی خواهد کرد.

بانک توسعه صادرات ایران در سال‌های گذشته نیز با حضور فعال در موکب جاماندگان اربعین، در این حرکت فرهنگی و معنوی مشارکت داشته و امسال نیز در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ حسینی، این سنت ارزشمند را ادامه می‌دهد.

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