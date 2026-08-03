رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: بانک کشاورزی ستون اصلی حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور است
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش راهبردی بانک کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی، گفت: این بانک با رویکردی ویژه به تولید، در سالهای اخیر نقش مؤثری در تأمین مالی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و حمایت از امنیت غذایی کشور ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمدجواد عسکری اظهار داشت: بانک کشاورزی همواره با نگاهی ویژه به بخش کشاورزی، از تولیدکنندگان و بهرهبرداران این حوزه حمایت کرده و عملکرد آن، بهویژه در زمینه تأمین مالی و پشتیبانی از تولید، شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت حمایت از تولید داخلی افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات مناسبی برای بخش کشاورزی پیشبینی کرد که بخش قابلتوجهی از آن از طریق بانک کشاورزی با هدف رونق تولید، افزایش بهرهوری و توسعه فعالیتهای کشاورزی در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بانک کشاورزی پرداختهای مربوط به خرید تضمینی گندم را بهموقع انجام داده و در حمایت از تولیدکنندگان این محصول راهبردی نقش مؤثری ایفا کرده است، افزود: علاوه بر این، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی، خط اعتباری ویژهای در اختیار این بانک قرار گرفت تا به بهرهبرداران بخش کشاورزی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از پرریسکترین بخشهای اقتصادی کشور است، تصریح کرد: حوادث غیرمترقبه، خشکسالی، سیل، تگرگ، آفات و بیماریهای گیاهی و دامی و همچنین نوسانات بازار، همواره تولیدکنندگان این بخش را تهدید میکند؛ ازاینرو حمایتهای مالی، اعتباری و بیمهای از کشاورزان ضرورتی انکارناپذیر است که بانک کشاورزی آن را بهخوبی دنبال میکند.
به گفته عسکری، توسعه زیرساختهای تولید، امهال و استمهال تسهیلات کشاورزان، تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی خرید نهادههای کشاورزی، از جمله نهادههای دامی مانند ذرت، جو و سویا، از دیگر اقدامات مهم بانک کشاورزی بوده است.
وی ایجاد و توسعه بستر «بازارگاه» را نیز اقدامی ارزشمند دانست و اظهار داشت: این بستر به تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهادههای مورد نیاز کمک کرده است و عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه شایسته قدردانی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایتهای انجامشده از صندوق بیمه محصولات کشاورزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ اعتبارات کمسابقهای برای بیمه محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد و این منابع در اختیار بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. این اقدام، پشتوانهای برای حمایت از کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی و اقتصادی ایجاد و ضریب اطمینان تولیدکنندگان را تقویت کرده است.
عسکری با اشاره به عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: با اعتبارات پیشبینیشده در بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی توانستهاند فضای اعتماد و اطمینان را میان بهرهبرداران تقویت کنند.
وی افزود: کشاورزان امروز با اطمینان بیشتری نسبت به بیمه محصولات خود اقدام میکنند و پرداخت بهموقع و مناسب غرامتها از سوی صندوق بیمه، به حفظ امید و آرامش در جامعه کشاورزی کمک کرده است.
عسکری پرداخت غرامتهای مناسب و کمسابقه به کشاورزان را نشانه چابکی، هماهنگی و مدیریت مطلوب بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی دانست و گفت: این رویکرد، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای بخش کشاورزی کشور محسوب میشود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی در سالهای آینده نیز با اختصاص اعتبارات بیشتر به بخش کشاورزی، زمینه تقویت حمایتهای مالی و بیمهای از بهرهبرداران را فراهم کند تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و مسیر تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی کشور با قدرت بیشتری دنبال شود.