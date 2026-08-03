قیمت نفت بیش از ۴ دلار کاهش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، فروکش‌‎کردن تنش‌ها در خاورمیانه سبب شد قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۱۲ مرداد) بیش از ۴ دلار به‌ازای هر بشکه کاهش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۸ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت گرینویچ با ۴ دلار و ۴۹ سنت یا ۵.۱۱ درصد کاهش به ۸۳ دلار و ۴۴ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۴ دلار و ۹۰ سنت یا ۵.۷۹ درصد افت، ۷۹ دلار و ۷۷ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت هر دو شاخص نفتی ماه گذشته پس از تنش‌های دوباره در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت نفتکش‌ها، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته بود.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: تمرکز اصلی بر این است که آیا رویدادهای این هفته هم مانند هفته گذشته پیش می‌رود.

در همین حال، هفت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) در نشست روز یکشنبه (۱۱ مرداد) برای لغو روزانه ۱۸۸ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه برای ماه سپتامبر موافقت کردند.

در پی اختلال در صادرات تولیدکنندگان منطقه خلیج فارس، روسیه و قزاقستان به دلیل جنگ‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و درگیری‌های نظامی مسکو و کی‌یف، لغو کاهش عرضه داوطلبانه اوپک‌پلاس در بیشتر ماه‌های سال جاری عملی نشده و تأثیر کمی بر بازار داشته است.

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