مجمع عمومی عادی سالانه ذوب آهن اصفهان برگزار شد

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی ذوب‌آهن اصفهان؛ مجمع عمومی عادی سالانه ذوب‌آهن اصفهان با حضور دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران به عنوان رئیس مجمع، نمایندگان سایر سهامداران، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این مجتمع عظیم صنعتی، حسابرس و بازرس قانونی و جمعی از تلاشگران ذوب‌آهن، روز یکشنبه ۱۱ مردادماه در تالار آهن برگزار شد.

دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران به عنوان رئیس این مجمع، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط مدیریت شرکت، بر ضرورت افزایش بهره‌وری و کنترل هزینه‌ها تأکید کرد.

وی گفت: ذوب‌آهن اصفهان یکی از صنایع مهم کشور و مادر صنعت فولاد است که هم‌اکنون با مشکلاتی مواجه شده اما راهکارهای بهبود وضعیت از جمله افزایش ظرفیت تولید و استفاده حداکثری از امکانات موجود را در پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران از ذوب‌آهن اصفهان حمایت کامل می‌کند و این حمایت در حوزه مالی نیز ادامه خواهد داشت، افزود: با تیم مدیریتی پرتلاشی که در حال فعالیت هستند و تلاشگران این شرکت، بازگشت به مسیر سودآوری، امکان‌پذیر است.

وی تأکید کرد: افزایش سالانه برخی هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین راهکار اصلی کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری است.

دکتر اسماعیل للـه‌گانی همچنین بر ضرورت حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر تأکید کرد و گفت: مأموریت اصلی شرکت، سودآوری و ایجاد ارزش برای سهامداران است. از این رو، باید ترکیب تولید به گونه‌ای مدیریت شود که بیشترین ارزش افزوده را برای شرکت ایجاد کند و در کنار آن، تمام هزینه‌های قابل کنترل با دقت مدیریت شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این رویکردها، ذوب‌آهن اصفهان بتواند به استانداردهای مطلوب صنعت نزدیک‌تر شده و روند سودآوری خود را تقویت کند.

سید اردشیر افضلی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان در این مجمع در تشریح گزارش هیات مدیره به مجمع با تشریح شرایط تولید و برنامه‌های توسعه‌ای، اظهار کرد: در شروع سال 1404 روند تولید صعودی بود و عملکرد مناسبی ثبت شد، اما هم‌زمان با وقوع جنگ ۱۲ روزه، به‌منظور حفظ ایمنی کارکنان و صیانت از تجهیزات، ناچار به کاهش تولید و اجرای برخی اقدامات اضطراری از جمله مدیریت ذخایر اکسیژن و سایر تأسیسات حساس شدیم.

مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان تأکید کرد: در آن مقطع، حفظ جان کارکنان و ایمنی کارخانه در اولویت قرار داشت و همکاران شرکت با حضور مسئولانه و تلاش شبانه‌روزی، شرایط دشوار را مدیریت کردند.

مهندس افضلی با اشاره به جنگ رمضان که مشکلات جدیدی برای شرکت ابجاد کرد ، اظهار کرد: پس از عبور از آن شرایط، روند تولید به تدریج بهبود یافته و شرکت در مسیر بازگشت به ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده قرار گرفته است.

مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های توسعه‌ای شرکت اشاره کرد و از اجرای طرح خرید و استفاده از پساب تصفیه‌شده، توسعه زیرساخت‌های تصفیه‌خانه و همچنین برنامه‌های مرتبط با نوسازی و توسعه واحدهای خط تولید خبر داد.

مهندس افضلی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و استمرار برنامه‌های بهبود، روند افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری شرکت با شتاب بیشتری دنبال شود.

محمد فرج‌زاده، معاون مالی و اقتصادی ذوب‌آهن اصفهان نیز، در مجمع عمومی سالانه سهامداران، با ارائه گزارشی از عملکرد مالی شرکت، با اشاره به سهم ۴۴.۵ درصدی ذوب‌آهن در تولید تیرآهن و تولید ۱۰۰ درصد ریل کشور، کاهش تولید در سال گذشته را ناشی از شرایط خاص حاصل از جنگ و محدودیت‌های انرژی دانست و تأکید کرد افت حاشیه سود در شرکت‌های بزرگ فولادی، زنگ خطری برای صنعت فولاد و ضرورت رفع چالش‌های انرژی است.

بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت ذوب‌آهن اصفهان شامل صورت‌وضعیت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404 با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

همچنین سازمان حسابرسی به‌ عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت انتخاب شد. ضمن اینکه روزنامه اطلاعات جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال ، تعیین شد. بودجه مسئولیت اجتماعی ۱۵۰ میلیارد تومان و بودجه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن نیز ۶۳۰ میلیارد تومان تصویب شد.

شایان ذکر است؛ با حمایت دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و مهندس سیداردشیر افضلی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان موارد کمک معیشتی و رفاهی برای بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان تصویب شد.

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