وزیر نیرو وارد زنجان شد

به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو امروز (دوشنبه، ۱۲ مرداد) با هدف بازدید از طرح‌های حوزه آب و بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی، وارد استان زنجان شد.