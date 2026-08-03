خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر نیرو وارد زنجان شد

وزیر نیرو وارد زنجان شد
کد خبر : 1821917
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نیرو امروز (دوشنبه)، با هدف بازدید و بررسی وضعیت طرح‌های زیرساختی حوزه آب به استان زنجان سفر کرد.

به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو امروز (دوشنبه، ۱۲ مرداد) با هدف بازدید از طرح‌های حوزه آب و بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی، وارد استان زنجان شد.

در بدو ورود، وزیر نیرو مورد استقبال سید محسن صادقی، استاندار زنجان، و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.

در جریان این سفر، بازدید از سد مشمپا در شهرستان ماهنشان و بررسی وضعیت طرح‌های زیرساختی حوزه آب در دستور کار وزیر نیرو قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل