شمارش معکوس بهرهبرداری از بلوک نخست فاز ۱۱ پارس جنوبی
مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح راهبردی، از برنامهریزی برای دستیابی بلوک نخست این فاز به ظرفیت اسمی تولید طی ۲ ماه آینده خبر داد و گفت: با تحقق تولید روزانه بیش از ۲۸ میلیون مترمکعب گاز خام معادل یکمیلیارد فوت مکعب در روز، فصل تازهای از توسعه این پروژه با اجرای برنامه تثبیت تولید و ادامه عملیات حفاری در بلوک دوم آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، فاز ۱۱ پارس جنوبی، بهعنوان آخرین فاز توسعهای بزرگترین میدان گازی جهان، یکی از مهمترین پروژههای راهبردی صنعت نفت ایران به شمار میرود که افزونبر اهمیت اقتصادی، به دلیل قرارگرفتن در مرزیترین بخش میدان مشترک پارس جنوبی، نقشی تعیینکننده در صیانت از منافع ملی و افزایش سهم ایران از برداشت این مخزن مشترک ایفا میکند.
این پروژه با کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران با ارزشی نزدیک به 4 میلیارد دلار در حال اجراست. هدف نهایی این پروژه دستیابی به تولید پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز خام از این بخش راهبردی میدان مشترک است.
در چهارچوب برنامه توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی، احداث و نصب تأسیسات دریایی در دو موقعیت مرزی و حفاری ۲۷ حلقه چاه بهعنوان اهداف اصلی پروژه تعریف شده است؛ برنامهای که با ورود تدریجی چاههای جدید به چرخه تولید، نقش مهمی در افزایش ظرفیت برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی و کمک به بحران تقاضای گاز ایفا خواهد کرد.
کیوان طریقتی، مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، در گفتوگو با خبرنگار شانا، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این طرح بیان کرد: تاکنون ۱۱ حلقه چاه این فاز وارد چرخه تولید شده و عملیات حفاری، تکمیل و اتصال سایر چاهها نیز مطابق برنامه ادامه دارد.
وی افزود: براساس برنامهریزی انجامشده، با تکمیل عملیات حفاری و راهاندازی چاههای در حال اجرا، پیشبینی میشود بلوک نخست فاز ۱۱ طی ۲ ماه آینده به ظرفیت اسمی تولید بیش از ۲۸ میلیون مترمکعب گاز خام در روز، معادل یکمیلیارد فوت مکعب برسد و پس از آن، پروژه وارد مرحله تثبیت تولید شود.
مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: تحقق این ظرفیت، فقط به معنای افزایش تولید نیست، بلکه گامی مهم در مسیر صیانت از منافع ملی، افزایش برداشت از بخش مرزی میدان مشترک و تقویت امنیت انرژی کشور به شمار میرود؛ بهویژه آنکه این میزان تولید، سهم قابل توجهی در تأمین گاز مورد نیاز کشور در فصل سرد سال خواهد داشت.
طریقتی گفت: همزمان با ادامه فعالیتها در موقعیت کنونی، مقدمات اجرایی آغاز عملیات حفاری در موقعیت SPD۱۱A نیز در حال انجام است تا روند توسعه میدان بدون وقفه ادامه یابد و برنامههای توسعهای مطابق زمانبندی مصوب پیش برود.
استمرار توسعه در روزهای جنگ
یکی از مهمترین مقاطع اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، همزمانی بخشی از عملیات حفاری با جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم بود؛ شرایطی که محدودیتهای گسترده لجستیکی، افزایش مخاطرات عملیاتی و دشواری تأمین تجهیزات و پشتیبانی را به همراه داشت.
مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به این مقطع حساس گفت: با وجود همه محدودیتها، تلاش شبانهروزی کارکنان عملیاتی، متخصصان فنی و نیروهای پشتیبانی سبب شد حتی در همان شرایط دشوار نیز ۲ حلقه چاه جدید وارد چرخه تولید شود و ظرفیت برداشت از میدان افزایش یابد.
طریقتی تأکید کرد: در تمام این مدت رعایت الزامهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچاسئی) در اولویت تصمیمگیریها قرار داشت و همه دستورالعملهای ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح با دقت اجرا شد؛ رویکردی که ضمن حفظ سلامت نیروی انسانی، از تجهیزات، سکوها و تأسیسات راهبردی پروژه نیز بهخوبی صیانت کرد.
وی با بیان اینکه دستیابی به ظرفیت اسمی، پایان مسیر توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی نیست، گفت: پس از تحقق تولید روزانه یکمیلیارد فوت مکعب گاز از نخستین سکوی این طرح، پروژه وارد مرحله تازهای خواهد شد که هدف آن تثبیت تولید، افزایش ضریب اطمینان تأسیسات و تضمین استمرار برداشت از میدان در بلندمدت است.
مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی افزود: در این مرحله، عملیات حفاری در موقعیت کنونی ادامه خواهد یافت، چاههای باقیمانده تکمیل میشوند و ظرفیتهای جدید نیز برای حفظ تولید پایدار آماده خواهند شد.
به گفته طریقتی، استمرار این برنامهها، نقش آخرین فاز باقیمانده را در تأمین پایدار خوراک شبکه سراسری گاز کشور بهویژه در ماههای سرد سال، بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
از توسعه تا نگهداشت تولید؛ مأموریت جدید فاز ۱۱
وی با اشاره به اینکه این پروژه اکنون وارد مرحله تازهای از عمر خود میشود، بیان کرد: تحقق ظرفیت اسمی تولید، آغاز مرحلهای جدید برای تثبیت و نگهداشت تولید است.
مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی افزود: در کنار ادامه حفاری و تکمیل چاههای باقیمانده، اجرای برنامههای فشارافزایی و آمادهسازی ظرفیتهای جدید، امکان حفظ تولید در سطح طراحیشده و افزایش ضریب اطمینان تأسیسات را فراهم خواهد کرد.
طریقتی در پایان با تأکید بر استمرار برنامههای توسعهای این پروژه یادآور شد: مسیر توسعه فاز ۱۱ با بهرهگیری حداکثری از توان داخلی، تکمیل برنامه حفاری، اجرای طرحهای فشارافزایی و توسعه زیرساختهای تولید ادامه خواهد یافت و این پروژه در سالهای پیش رو یکی از مهمترین پشتوانههای تأمین پایدار انرژی کشور در میدان مشترک پارس جنوبی خواهد بود.