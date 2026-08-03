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تعهدات ارزی منقضی شده به دادستانی و تعزیرات می‌رود

تعهدات ارزی منقضی شده به دادستانی و تعزیرات می‌رود
کد خبر : 1821860
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تعهدات ارزی صادراتی منقضی شده بیش از ۳ میلیون یورو برای طرح شکایت و اقامه دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب و تعهدات ارزی منقضی شده کمتر از ۳ میلیون یورو به تعزیرات حکومتی منعکس می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، وفق بند ۱ مصوبه دوازدهمین جلسه «هیئت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز» موضوع نامه ۱۳۹۶۱۲ مورخ ۰۶‌‌/۰۴‌‌/۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و بانک‌های عامل به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، مکلف هستند اگر تعهد مزبور بیش از ۳ میلیون یورو باشد به طرح شکایت و اقامۀ دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب، اقدام و اگر میزان تعهد مذکور کمتر از ۳ میلیون یورو باشد به تعزیرات حکومتی منعکس کنند.

شایان ذکر است، بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه هیأت مذکور، موضوع نامه ۱۴۹۸۸۵ مورخ ۱۰‌‌/۰۴‌‌/۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید دارد که مدیران شبکه بانکی چنانچه اقدام قانونی برای وصول ارزهای تخصیص داده شده به عمل نیاوردند به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی شوند.

همچنین لازم است در اجرای تکلیف قانونی موضوع مواد ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰‌‌/۱۱‌‌/۱۴۰۰ درخصوص بزه‌انگاری و تعیین مجازات تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور می‌شود در موارد عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی با توجه به تصریح و تاکید مقررات قانونی الزام‌آور و پیگیری موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و در شرایط فعلی هیات ویژه قوه قضائیه، موارد اشاره شده طی گزارش رسمی اعلام جرم یا تخلف به همراه مستندات موید ارتکاب و تحقق بزه به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده (حسب مورد شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب) توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی ارسال و پیگیری شود.

خاطرنشان می‌شود، موارد طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مردادماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شد.

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