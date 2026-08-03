قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۳ هزار و ۶۱۶ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۲ هزار و ۲۳۳ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۷ هزار و ۰۹۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۵ هزار و ۴۹۷ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۸۲۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۴۵۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۳۳ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۱۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۷۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۵۴۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۶۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۹۵ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۷ هزار و ۳۹۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۵۱۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۶ هزار و ۴۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۵ هزار و ۵۰۸ تومان است.