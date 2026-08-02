به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ادامه اقدامات گسترده و مستمر برای بازیابی، پایدارسازی و ارتقای عملکرد سامانه‌ها، فرآیند بررسی و اصلاح مغایرت‌های حساب‌ها و تراکنش‌های مشتریان در حال انجام است تا خدمات بانکی با دقت، سرعت و اطمینان بیشتری در اختیار مشتریان قرار گیرد.

رفع کامل مغایرت‌ها؛ از مانده حساب تا حواله‌ها و سود سپرده‌ها

بر این اساس، به‌زودی مشتریان می‌توانند صورتحساب‌های خود را به‌صورت کامل مشاهده کرده و از صحت مانده حساب، توالی صحیح تراکنش‌ها و ثبت دقیق گردش‌های مالی اطمینان حاصل کنند. همچنین تمامی مسدودی‌هایی که به دلیل مغایرت مانده حساب ایجاد شده بود، رفع خواهد شد و امکان استفاده عادی از حساب‌ها فراهم می‌شود.

همچنین مغایرت‌های مربوط به حواله‌های بین‌ بانکی و درون‌ بانکی شامل پایا، ساتنا، پل و انتقال وجه ملی به ملی (درون‌بانکی) به زودی برطرف خواهد شد و وضعیت تمامی حواله‌های صادره و وارده تعیین تکلیف می‌شود. از این رو، مشتریان می‌توانند نقل‌ و انتقالات مالی خود را بدون نگرانی انجام دهند.

در ادامه این اقدامات، مغایرت‌های مربوط به سود سپرده‌ها نیز اصلاح و سودهایی که به دلیل اختلالات پیشین پرداخت نشده بود، به حساب مشتریان واریز و مغایرت تراکنش‌های مربوط به ۲۳ خرداد و ۶ تیر ۱۴۰۵ نیز به‌طور کامل برطرف می‌شود.

علاوه بر این، تعیین تکلیف وجوه چک‌های چکاوک و شفاف‌سازی وجوه تسویه‌ شده تراکنش‌های شاپرکی نیز انجام خواهد شد و وضعیت این تراکنش‌ها برای مشتریان کاملاً مشخص و قابل پیگیری می‌شود.

تداوم پایش سامانه‌ها برای ارائه خدمات پایدار

به‌زودی و با رفع این مغایرت‌ها، مشتریان می‌توانند بدون نگرانی از اختلاف مانده حساب یا وضعیت تراکنش‌ها، خدماتی نظیر انتقال وجه، دریافت و پرداخت، استفاده از کارت‌های بانکی، پیگیری حواله‌ها، وصول چک‌ها و مدیریت حساب‌های خود را با اطمینان انجام دهند.

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبوری، همراهی و اعتماد مشتریان، اعلام می‌کند پایش و کنترل مستمر سامانه‌ها همچنان با دقت ادامه دارد و این بانک با اتکا به توان تخصصی کارشناسان خود، همه ظرفیت‌های فنی و عملیاتی را برای ارائه خدمات پایدار، دقیق، امن و باکیفیت به کار خواهد گرفت.

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