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تکذیب خبر نادرست درباره حساب‌های مشتریان بانک صادرات ایران/ تمامی خدمات حضوری و غیرحضوری پایدار است

تکذیب خبر نادرست درباره حساب‌های مشتریان بانک صادرات ایران/ تمامی خدمات حضوری و غیرحضوری پایدار است
کد خبر : 1821666
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​بانک صادرات ایران خبر نادرست منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره حساب‌های مشتریان را تکذیب کرد و نسبت به تداوم خدمت‌رسانی در همه بسترهای حضوری و غیرحضوری اطمینان خاطر داد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، به دنبال انتشار خبری مبنی بر مسدودی حساب‌های برخی از مشتریان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اطلاع می‌رساند محتوای منتشرشده صحت ندارد و به‌طور کامل تکذیب می‌شود.
تمامی سامانه‌های بانک صادرات ایران به شکل پایدار و بدون محدودیت در حال ارائه انواع خدمات مالی و بانکی در بسترهای حضوری و غیرحضوری به مشتریان محترم است و هیچ اختلالی در حساب‌ها اعم از مسدودی یا سایر موارد مشابه رخ نداده و خدمت‌رسانی بر پایه اعتماد و امنیت پایدار ادامه دارد.
​از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی که خود را به حفظ آرامش افکار عمومی جامعه خصوصا در شرایط ویژه کنونی متعهد می‌دانند دعوت می‌شود پیش از بازنشر هرگونه خبر، نسبت به صحت آن از مراجع رسمی مطلع شوند.

 

 

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