اطلاعیه شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه درباره حواشی اخیر
شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه درباره حواشی اخیر اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار برخی مطالب خلاف واقع و فاقد استناد کافی درباره مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه در برخی رسانهها، به منظور تنویر افکار عمومی، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و ارائه توضیحات مستند، موارد زیر اعلام میشود:
۱- در خصوص عدم امضای صورتهای مالی توسط یکی از اعضای هیئتمدیره
با توجه به شرایط خاص کشور در مقطع برگزاری مجمع عمومی و فرآیند حسابرسی، از جمله وقایع و تعطیلی موقت بازار سرمایه، آغاز عملیات حسابرسی شرکتهای گروه با تأخیر مواجه شد. با این وجود، حسابرسی ۱۸ شرکت تابعه، تهیه صورتهای مالی جداگانه و در ادامه تهیه صورتهای مالی تلفیقی شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه، در بازه زمانی محدود و با حجم قابل توجهی از فعالیتهای تخصصی انجام شد.
با عنایت به اینکه مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی میبایست حداقل ده روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در سامانه کدال منتشر شود، شرکت مکلف به رعایت این مهلت قانونی بود و هرگونه تأخیر در انتشار، تخلف از مقررات بازار سرمایه محسوب میشد. از اینرو، صورتهای مالی در موعد مقرر و با امضای چهار عضو هیئتمدیره منتشر شد.
عدم امضای همزمان توسط یکی از اعضای هیئتمدیره صرفاً ناشی از حضور ایشان در مأموریتهای عملیاتی شرکت خارج از محل استقرار شرکت و عدم امکان حضور فیزیکی در زمان انتشار صورتهای مالی بود. نامبرده پس از حضور در مجمع عمومی، صورتهای مالی را امضا و نسخه دارای امضای هر پنج عضو هیئتمدیره نیز برای حسابرس مستقل ارسال شد تا در سوابق شرکت درج شود.
بنابراین، موضوع مطروحه صرفاً ناشی از اختلاف زمانی در اخذ امضا بوده و هیچگونه خدشهای به صحت، اعتبار، تصویب یا نهایی شدن صورتهای مالی وارد نکرده است.
۲- در خصوص تأیید صلاحیت اعضای هیئتمدیره
در خصوص موضوع تأیید صلاحیت اعضای هیئتمدیره، به استحضار میرساند که این موضوع منحصر به شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه نبوده و مطابق ضوابط و فرآیندهای سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی صلاحیت اعضای هیئتمدیره شرکتهای بورسی در چارچوب زمانبندی آن سازمان انجام میشود.
شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز را در موعد مقرر به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده و مراحل اولیه رسیدگی نیز انجام شده است. در زمان انتشار گزارش، پرونده اعضای هیئتمدیره در فرآیند بررسی آن سازمان قرار داشته و عدم صدور تأییدیه، صرفاً ناشی از زمانبر بودن فرآیند رسیدگی بوده و هیچ ارتباطی با نقص مدارک، ایراد قانونی یا قصور شرکت نداشته است.
۳- در خصوص مسئولیت معاونت مالی و اقتصادی و عضویت آقای سلمان منظری توکلی در هیئتمدیره
در خصوص مطالب منتشرشده پیرامون مسئولیت معاونت مالی و اقتصادی و عضویت آقای سلمان منظری توکلی در هیئتمدیره، به استحضار میرساند که ایشان پیش از تاریخ انتشار گزارشهای مذکور، استعفای کتبی خود را از سمت معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه ارائه کرده و در حال حاضر، سمت موظف ایشان معاونت مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران است.
همچنین، در زمان انتشار مطالب، ایشان صرفاً عضو هیئتمدیره شرکت بوده و انتساب عنوان «رئیس هیئتمدیره» به ایشان، خلاف واقع و ناشی از اشتباه بوده است؛ چرا که پیش از آن، رئیس جدید هیئتمدیره مطابق مقررات قانونی انتخاب و معرفی شده بود.
لازم به ذکر است حضور ایشان در هیئترئیسه مجمع عمومی صرفاً به دلیل مسئولیت ایشان در حوزه مالی شرکت طی سال مالی منتهی به مجمع، عضویت در هیئتمدیره و اشراف کامل بر فرآیند تهیه صورتهای مالی و پاسخگویی به پرسشهای سهامداران بوده است. این امر، رویهای متعارف در مجامع شرکتهای بورسی و در راستای شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق سهامداران است.
شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه همواره خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، شفافیت در اطلاعرسانی و صیانت از حقوق سهامداران دانسته و از تمامی رسانهها انتظار دارد در چارچوب اصول حرفهای، اخلاق رسانهای و با رعایت اصل صحت و دقت، نسبت به انتشار اخبار و اطلاعات اقدام کنند.
روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه