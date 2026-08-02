لغو ۱۸۸ هزار بشکه دیگر از کاهش تولید داوطلبانه اوپکپلاس
هفت عضو اوپکپلاس ضمن توافق برای بازگرداندن بخشی از مجموع کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یکمیلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای به بازار نفت در سپتامبر ۲۰۲۶، بر تعهد به حفظ ثبات در بازار نفت تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، هفت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و متحدانش (اوپکپلاس) شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان که پیشتر در آوریل و نوامبر ۲۰۲۳ کاهش عرضه داوطلبانه اضافه را اعلام کرده بودند، امروز (یکشنبه، ۱۱ مرداد) بهمنظور بررسی اوضاع و چشمانداز بازار جهانی نفت، بهصورت مجازی با یکدیگر گفتوگو کردند.
هفت عضو اوپکپلاس در تعهد جمعی خود برای حمایت از حفظ ثبات در بازار نفت تصمیم گرفتند ۱۸۸ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یکمیلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، لغو کنند.
بازگرداندن این مقدار از کاهش عرضه داوطلبانه هفت عضو اوپکپلاس در سپتامبر ۲۰۲۶ و مطابق جدول زیر اجرا خواهد شد.
هفت عضو ائتلاف اوپکپلاس همچنین یادآور شدند که این اقدام فرصتی را برای کشورهای شرکتکننده در توافق کاهش عرضه فراهم میکند تا به اجرای برنامه جبرانی خود شتاب دهند.
این هفت کشور بر تعهد خود به پایبندی کامل به توافقنامه همکاری شامل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه همراه با رصد کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس تأکید کردند.
هفت کشور عضو ائتلاف اوپکپلاس همچنین بر تمایل خود برای جبران کامل مازاد تولید از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون تأکید کردند.
اعضا همچنین بهمنظور بررسی اوضاع بازار نفت، پایبندی به تعهدها و جبران مازاد عرضه، نشستهای ماهانه برگزار خواهند کرد.
این هفت کشور تصمیم گرفتند ششم سپتامبر ۲۰۲۶ (یکشنبه، ۱۵ شهریور) گرد هم آیند.