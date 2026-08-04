ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت ساخت‌وساز در پنج ماهه سال جاری با توجه به شرایط کشور اظهار داشت: بخشی از سازندگان در قالب طرح نهضت ملی مسکن تعهداتی بر عهده دارند که همچنان به سختی در حال اجرای آن هستند، اما بخش دیگری از فعالیت‌های ساختمانی مربوط به ساخت‌وسازهای غیردولتی و بخش خصوصی است که پس از جنگ ۴۰ روزه با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

وی افزود: پس از این دوره، قیمت مصالح ساختمانی، نهاده‌های تولید و همچنین دستمزد نیروی انسانی به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و هزینه‌های ساخت را به شدت بالا برده است.

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران درباره میزان افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی گفت: به طور متوسط قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و در برخی اقلام مرتبط با محصولات پتروشیمی، این افزایش حتی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.

رهبر ادامه داد: تنها در طول ۴۰ روز جنگ، قیمت میلگرد حدود ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که نمونه‌ای از جهش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی در این مدت است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه دستمزد نیروی کار اظهار داشت: پیش از جنگ، دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین دستمزد نیروهای فنی نیز به حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان در روز افزایش یافته است.

رهبر درباره هزینه تمام‌شده ساخت نیز گفت: در حال حاضر، حتی در بهترین شرایط، هزینه ساخت هر متر مربع به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و در برخی پروژه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان نیز برآورد می‌شود.

وی با اشاره به قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن افزود: قراردادهای این طرح بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۲ و با نرخ هر متر مربع ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان منعقد شده است. حتی اگر تعدیل ۱۰۰ درصدی نیز اعمال شود، رقم قرارداد به حدود ۱۶ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که هزینه واقعی ساخت هر متر مربع اکنون حدود ۳۵ میلیون تومان است.

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر درباره قیمت قراردادهای نهضت ملی مسکن تصمیم‌گیری کرده و نسبت به بازنگری در نرخ‌ها اقدام کند، چراکه ادامه اجرای پروژه‌ها با قیمت‌های فعلی برای سازندگان امکان‌پذیر نیست.

رهبر در ادامه با اشاره به قیمت واحدهای نوساز در تهران گفت: در مناطق شمالی پایتخت، قیمت فروش هر متر مربع واحد نوساز کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیست.

وی در پایان با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، سازندگان تمایلی به آغاز پروژه‌های جدید ندارند و امکان ورود به ساخت‌وسازهای تازه برای آنها وجود ندارد. در حال حاضر، اولویت فعالان این بخش تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است تا این پروژه‌ها بیش از این تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌ها قرار نگیرند.

گفت‌وگو: مهدیانی

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