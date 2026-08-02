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تکذیب قطع نوبتی آب در تهران

تکذیب قطع نوبتی آب در تهران
کد خبر : 1821617
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سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با رد شایعات درباره نوبت‌بندی آب در پایتخت اعلام کرد: برنامه‌ای برای قطع نوبتی آب یا افت فشار برنامه‌ریزی‌شده در هیچ‌یک از مناطق تهران وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، بهنام بخشی گفت: طی چند روزگذشته به دلیل تداوم گرمای شدید و افزایش مصرف، در برخی ساعات و در برخی نقاط شهر نارسایی‌های مقطعی در شبکه رخ داده است، اما این موضوع به معنای اجرای برنامه قطع نوبتی آب نیست.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: شهروندانی که از کولر آبی استفاده می‌کنند، با نصب سایبان می‌توانند تا ۳۰ درصد از تبخیر آب و مصرف آن بکاهند. همچنین در صورت نشتی یا ترکیدگی شلنگ کولر آبی، ممکن است تا ۴۰۰ لیتر آب در شبانه‌روز هدر برود.

وی گفت: همچنین نصب پمپ آب به‌صورت مستقیم روی شبکه تخلف است و باعث برهم خوردن تعادل فشار آب در شبکه می‌شود. روش صحیح این است که پس از کنتور، ابتدا مخزن متناسب با نیاز ساختمان نصب شود و سپس پمپ از روی مخزن آب را تأمین کند.

بخشی گفت: شهروندان می‌توانند موارد نصب پمپ مستقیم را از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش کنند. مأموران آبفا پس از بررسی، ابتدا به مشترک اخطار می‌دهند و در صورت اصلاح نشدن وضعیت، فرد مشمول جریمه خواهد شد.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای جمع‌آوری پمپ‌ها وجود ندارد و در مرحله نخست به مشترکان فرصت داده می‌شود تا تأسیسات خود را اصلاح کنند.

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