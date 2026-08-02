به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی پیش‌بینی کردند که تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز با تشدید محدودیت عرضه به بازارهای جهانی سبب افزایش بیشتر قیمت نفت می‌شود.

براساس نظرسنجی رویترز از ۳۱ اقتصاددان و تحلیلگر در ماه ژوئیه، پیش‌بینی می‌شود میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در سال ۲۰۲۶ به ​​۸۵ دلار و ۲۲ سنت برای هر بشکه برسد، درحالی‌که این رقم در ماه ژوئن ۸۴ دلار و ۵۰ سنت به‌ازای هر بشکه پیش‌بینی شده بود.

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود میانگین نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا به ​​۸۰ دلار و ۱۴ سنت برای هر بشکه برسد که نسبت به پیش‌بینی ۷۹ دلار و ۴۹ سنت در ماه ژوئن افزایش یافته است.

میانگین قیمت‌ نفت خام آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به‌ترتیب ۸۷ دلار و ۳ سنت و ۸۲ دلار و ۴۱ سنت برای هر بشکه را ثبت کرده است.

توبیاس کلر، تحلیلگر مؤسسه یونی کردیت، گفت: صرف ریسک ژئوپلیتیک مربوط به درگیری‌های خاورمیانه همچنان مهم‌ترین عامل افزایش قیمت نفت است و احتمال می‌رود تداوم تنش‌ها در نیمه دوم سال جاری به نوسان قیمت‌ها دامن بزند.

آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه، تردد کشتی‌ها را از تنگه هرمز، گذرگاه حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی)، به‌شدت کاهش داده و تولید روزانه میلیون‌ها بشکه نفت کشورهای خاورمیانه را مختل کرده است.

افزون‌براین، تردد از تنگه باب المندب، گلوگاه دوم برای جریان نفت، که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند، مختل شده است.

کاهش رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶

فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز، ضمن پیش‌بینی درباره رفع کامل اختلال تردد از تنگه هرمز تا اوایل سال ۲۰۲۷، گفت: عادی‌شدن جریان نفت از خلیج فارس حدود ۴ تا ۶ ماه پس از دستیابی به آتش‌بس پایدار زمان می‌برد.

براساس برآوردهای ۱۰ تحلیلگر شرکت‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای روزانه نفت در سال ۲۰۲۶ با حدود ۵۰۰ هزار بشکه کاهش به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه برسد، درحالی‌که برآورد کمبود عرضه روزانه در سال جاری از یک‌میلیون بشکه تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه متغیر است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای روزانه نفت جهان امسال یک‌میلیون بشکه کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ با افزایش ۲ میلیون بشکه‌ای همراه شود.

در همین حال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیش‌بینی خود را درباره رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به ۷۸۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. این سازمان برای سومین بار پیاپی پیش‌بینی خود را درباره رشد تقاضا کاهش داده است.

توماس وایبیرک، تحلیلگر بانک نورد/ال‌بی، گفت: از آنجا که اقتصاد جهانی به‌شدت تحت‌تأثیر بحران انرژی قرار گرفته است، بهبود سریع و قابل‌ توجه تقاضا، صرف‌نظر از پرشدن دوباره ذخیره‌سازی‌ها، همچنان بعید به نظر می‌رسد.

در همین حال، منابع پیش‌بینی می‌کنند که ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس)، متشکل از ۲۱ کشور عضو، پس از لغو بخشی از کاهش عرضه داوطلبانه برای ماه سپتامبر، روند لغو برنامه کاهش خود را از ماه اکتبر سه ماه متوقف کنند.

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