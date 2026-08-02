خرید تضمینی گندم از ۷.۵ میلیون تن گذشت
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه میزان خرید تضمینی گندم تا امروز از مرز ۷.۵ میلیون تن عبور کرده است، از رشد قابلتوجه تولید نسبت به سال گذشته و شتاب گرفتن روند پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد
به گزارش ایلنا، محمدعلی آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تا یازدهم مردادماه، میزان خرید تضمینی گندم در مراکز مجاز کشور از مرز ۷.۵ میلیون تن عبور کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی را نشان میدهد.
آنجفی امسال را یک «سال طلایی» برای تولید گندم در کشور توصیف کرد و افزود: حجم تولید گندم در سال جاری در طول سالهای گذشته بیسابقه بوده است. با این حال، حجم بالای تولید و برخی چالشهای اجرایی، در مقطعی موجب بروز تأخیر در روند پرداخت مطالبات گندمکاران شد که با پیگیریهای جدی وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان مربوطه، این روند اکنون سرعت گرفته است.
معاون امور زراعت درباره وضعیت پرداخت پول گندمکاران گفت: اخیراً ۱۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات واریز شده است و طبق برنامهریزیهای انجام شده، تا بیستم مردادماه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارزش کل گندم خریداری شده حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: با مجموعه پرداختیهای اخیر، مجموع مبالغ واریزی به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد که گام مهمی در تسویه مطالبات کشاورزان محسوب میشود.