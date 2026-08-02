از رکوردشکنی تولید تا روایت جنگ/ «فولاد» ۵۵ ریال سود تقسیم کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (با نماد فولاد) امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد. در این مجمع صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ شرکت به تصویب سهامداران رسید و به ازای هر سهم ۵۵ ریال سود تقسیم شد.

در این مجمع سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی آینده انتخاب شد. روزنامه «جهان صنعت» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت تعیین شد. بودجه ۴.۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی و حمایت از باشگاه سپاهان به تصویب مجمع رسید. پاداش اعضای حقوقی هیئت‌مدیره به مبلغ ۳ میلیارد تومان مورد تصویب سهامداران قرار گرفت. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای هر جلسه تعیین شد.

تصویب افزایش سرمایه

همچنین یکی از مهم‌ترین محورهای این مجمع، تشریح افزایش سرمایه انجام‌شده شرکت فولاد مبارکه بود که سرمایه شرکت از یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به یک میلیون و ۹۳۵ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت. به گفته مدیرعامل، این افزایش سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، حفظ جایگاه نخست شرکت در صنعت فلزات اساسی و خلق ارزش بیشتر برای سهامداران انجام شده است.

روایتی از جنگ تا بازسازی

سعید زرندی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این مجمع به عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۴ پرداخت و عنوان کرد: سال ۱۴۰۴ سال پرتنشی بود که در آن شاهد جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه در پایان این سال بودیم. با این وجود در حوزه فروش اتفاقاتی خوبی در سال گذشته برای ما اتفاق افتاد. هرچند قیمت انرژی چهار برابر شد و در نیمه نخست سال نیز شرایط سخت‌تر شد.

زرندی با اشاره به تولید و ظرفیت‌های این شرکت تصریح کرد: ظرفیت تولید فولاد خام گروه فولاد مبارکه به بیش از ۱۲.۵ میلیون تن و همچنین تولید تجمیعی فولاد خام آن به رکورد ۱۰.۸۷۹ میلیون تن رسیده است. فولاد مبارکه ۳۵ درصد فولاد کشور را تولید می‌کند و در جایگاه چهل‌وسوم فولادسازان برتر جهان قرار گرفته است. سهم فولاد مبارکه از تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد و از بخش صنعت بیش از ۴ درصد است. همچنین امیدواریم بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق فولادی تخت منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا باقی ماند.

وی ادامه داد: رمز موفقیت شرکت در سال گذشته «مدیریت هوشمند محدودیت‌ها»، افزایش بهره‌وری، برنامه‌ریزی تعمیرات و حفظ پایداری خطوط تولید بوده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به این موضوع که در حال برنامه‌ریزی برای صادرات شرکت هستیم، بیان کرد: در این راستا در حال طراحی پلتفرم صادراتی برای شرکت هستیم و برای یک میلیارد دلار صادرات برنامه‌ریزی انجام می‌دهیم که برخی این چشم‌انداز را محقق‌شدنی نمی‌دیدند.

زرندی ادامه داد: موضوع مهم این بود که پس از مورد حمله قرار گرفتن قادر شدیم جریان بازرگانی خود را حفظ کرده و پس از بازسازی به سرعت به تولید بازگشتیم. در این مدت نه تسهیلاتی دریافت کردیم و نه دولت کمک مالی به ما کرد. ما با برنامه‌ریزی به سرعت از این شرایط بحرانی خارج شدیم.

تامین انرژی و آب

وی همچنین با اشاره به موضوع انرژی بیان کرد: در زمینه تامین انرژی با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودیم. قیمت کلاف طی چند سال اخیر با رشد ۱۸ برابری همراه بوده، این در حالی است که قیمت برق با ۹۱ برابر افزایش و گاز نیز افزایش قیمت ۵۰ برابر داشته است. برخی ادعا می‌کنند که فولاد مبارکه یارانه دریافت می‌کند، درحالی‌که این شرکت در حوزه انرژی هیچ‌گونه یارانه‌ای دریافت نمی‌کند.

مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: امسال نیز در اوج بی‌برقی کشور، فولاد مبارکه جلسه‌هایی با وزارت نیرو برگزار کرده و برای سه نیروگاه وارد تبادل شده‌ است. نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی شرکت با ۹۶ درصد پیشرفت مورد حمله دشمن قرار گرفت.

زرندی همچنین با اشاره به موضوع تامین آب فولاد مبارکه بیان کرد: یکی از روش‌های تامین آب فولاد مبارکه از طریق آب دریا صورت می‌گیرد و در حال حاضر دیگر برداشتی از آب زاینده‌رود نداریم. روش دیگر ما استفاده از پساب‌های شهری است که در این راستا از ۱۴ پساب شهرستان بهره می‌گیریم. برنامه‌ریزی کردیم که ۵۰ درصد آب مورد نیاز فولاد مبارکه را از طریق انتقال آب دریا و ۴۰ درصد را نیز از طریق پساب‌ شهرستان‌ها تامین کنیم.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام فولاد مبارکه عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه فولاد مبارکه، نورد گرم۲ است که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است. ابتدای سال گذشته با ۳۷ درصد پیشرفت همراه بود که در انتهای این سال به ۶۶ درصد رسیده است. همچنین سایر پروژه‌های در دست اقدام گروه مبارکه، نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی، واحد کلاف رنگی، کارخانه الکترود گرافیتی، پروژه‌های فولاد سنگان، هرمزگان، سفیددشت، جانجا، سمنان و توسعه شرکت‌های معدنی و انرژی و مطالعات روی منطقه مکران است.

مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین با اشاره به این موضوع که فولاد مبارکه ۶ استراتژی را برای خود تعریف کرده است، گفت: در این راستا توسعه محصولات ویژه، مطالعه روی منطقه مکران، پیش رفتن به سمت محصولات سبز، تحولات دیجیتال، تولیدکننده دانش، سرمایه‌گذاری در حوزه خودروی الکتریکی و توسعه فرامرزی برای چشم‌اندازی آینده این شرکت تعریف شده است.

بازگشت به تولید

وی همچنین با روایتی از جنگی که فولاد مبارکه در آن مورد حمله قرار گرفت، یادآور شد: در این دوره با کار تیمی منسجم و جلسات متعدد قادر شدیم که از این بحران خارج شویم. بومی‌سازی به بازسازی سریع به ما کمک شایانی کرد. در جنگ ۸ کوره ذوب و واحدهای آهن اسفنجی و نیروگاه دچار آسیب شدند و ۵۰ موشک به فولاد مبارکه اصابت شد.

خسارت ۵ تا ۶ میلیارد دلاری از این بمباران برآورده شده بود. با وجود تمام این خسارت‌ها آواره‌برداری در ۴۵ روز صورت گرفت. سوم خرداد ۱۴۰۵ کوره شماره ۸ به تولید برگشت. ما به سرعت قادر شدیم که کنترل را بر بازار حاکم کنیم تا صنایع پایین‌دستی در کشور دچار مشکل و بحران نشوند.

انتهای پیام/