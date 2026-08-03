در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت برنج ایرانی/ ثبات در بازار روغن خوراکی
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت برنج و حبوبات طی سه ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد: با برداشته شدن بخشی از موانع واردات، تسهیل فرآیند تأمین برنج خارجی و شکسته شدن انحصار در واردات، قیمت برنج پاکستانی در بازار ایران به سطحی رسیده که حتی از قیمت این محصول در کشور مبدأ نیز پایینتر است.
به گزارش ایلنا، حسین فرهادی، عضو هیأتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با تشریح آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: برخلاف برخی پیشبینیها، قیمت کالاهایی همچون برنج و حبوبات نه تنها افزایش نیافته، بلکه همزمان با نزدیک شدن به فصل برداشت محصولات داخلی، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
افزایش عرضه، عامل اصلی افت قیمتها
فرهادی با اشاره به عوامل مؤثر بر کاهش قیمت برنج و حبوبات گفت: کاهش مصرف این اقلام در فصل تابستان، نزدیک شدن به زمان برداشت برنج داخلی، برداشتن ممنوعیت واردات و افزایش حجم واردات برنج و حبوبات و در نتیجه رشد محسوس عرضه در بازار روند نزولی قیمتها را رقم زده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بازار مطلوب است و از نظر تأمین، هیچگونه کمبودی وجود ندارد.
برنج پاکستانی در ایران ارزانتر از کشور مبدأ
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به آثار افزایش واردات بر بازار اظهار داشت: در پی تسهیل واردات و افزایش حجم ورود برنج خارجی، قیمت برنج پاکستانی در بازار ایران اکنون از قیمت همان محصول در پاکستان نیز پایینتر است. علاوه بر این، با آغاز عرضه برنج تولید سال جاری در هفتههای آینده، انتظار میرود روند افزایش عرضه ادامه یافته و بازار همچنان از ثبات نسبی برخوردار باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از موجودی برنج و حبوبات سال گذشته نیز باید هرچه سریعتر وارد چرخه مصرف شود، زیرا نگهداری طولانیمدت این محصولات میتواند موجب افت کیفیت، آفتزدگی برنج و فساد حبوبات شود.
ثبات بازار روغن خوراکی
فرهادی درباره وضعیت بازار روغن خوراکی نیز گفت: اگرچه قیمت روغن در ابتدای سال دو مرحله افزایش یافت، اما از اردیبهشتماه تاکنون هیچگونه تغییر قیمتی در این بازار رخ نداده و روغن با همان نرخ مصوب عرضه میشود.
وی با اشاره به افزایش مصرف برنج و حبوبات در نیمه دوم سال افزود: با آغاز فصل پاییز و زمستان، بهطور طبیعی تقاضا برای این کالاها افزایش خواهد یافت؛ از اینرو ضروری است سیاستگذاران و متولیان بازار از هماکنون برنامهریزی لازم برای تداوم واردات، حفظ ذخایر راهبردی و مدیریت عرضه را در دستور کار قرار دهند تا بازار در ماههای آینده نیز با کمبود یا جهش قیمتی مواجه نشود.
قیمت عمده انواع برنج
فرهادی درباره نرخ عمدهفروشی انواع برنج تولید سال گذشته اظهار کرد:
* برنج طارم هاشمی: هر کیلوگرم ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان
* برنج فجر: هر کیلوگرم ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزار تومان
* برنج شیرودی و ندا: هر کیلوگرم ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان
وی افزود: قیمتهای مذکور مربوط به عمدهفروشی است و در شبکه خردهفروشی با احتساب سود قانونی ۱۰ تا ۱۵ درصدی عرضه میشود. همچنین قیمت برنج هاشمی در سطح خردهفروشی بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تأکید کرد: قیمت برنج تولید سال جاری پس از ورود کامل محصول جدید به بازار و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد؛ با این حال، در صورت تداوم روند فعلی واردات و حفظ تعادل بازار، انتظار میرود ثبات نسبی قیمتها در ماههای پیشرو نیز ادامه داشته باشد.