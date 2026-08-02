صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد

به گزارش ایلنا، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، فهرست چهاردهم مستثنیات از ممنوعیت صادراتی کالاهای کشاورزی فصول ۱ تا 24 را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره ۹۶/۱۴۰۵/۵۹۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ با موضوع مستثنیات از ممنوعیت صادرات کالاهای فصول ۱ تا ۲۴ جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تصویر نامه شماره ۸۲۵۹۰۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منضم به نامه شماره ۵۹۸۸۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به همراه یک فقره فایل رایانه‌ای در محیط نرم‌افزاری Excel، مشتمل بر ۱۵ ردیف از فهرست چهاردهم محصولات مستثناشده از ممنوعیت صادرات، جهت آگاهی و اقدام لازم، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می‌گردد.