به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشید الوند، مدیرعامل گروه فنرسازی زر، در نشست خبری تشریح برنامه‌های ورود شرکت فنرسازی زر گلپایگان (خگلپا) به بازار سرمایه، با بیان اینکه در آستانه روز خبرنگار هستیم از نقش رسانه‌ها در انعکاس دستاوردهای صنعتی و نقدهای سازنده قدردانی کرد و گفت: امیدواریم رسانه‌ها همچنان با نگاه تخصصی و حرفه‌ای در کنار صنعت کشور باشند و به ارتقای فضای تولید کمک کنند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه افزود: گروه فنرسازی زر بیش از ۶۳ سال سابقه فعالیت در صنعت قطعه‌سازی دارد و طی این سال‌ها شرکت‌های فنرسازی زر گلپایگان و فنرسازی زر سیستان را راه‌اندازی کرده است. همچنین پروژه احداث شرکت جدید این گروه در شاهرود در دست اجراست و پس از تکمیل، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

خودکفایی در تأمین مواد اولیه

مدیرعامل گروه فنرسازی زر با اشاره به روند داخلی‌سازی مواد اولیه اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۶ تمام مواد اولیه مورد نیاز شرکت از طریق واردات تأمین می‌شد، اما با توسعه دانش فنی و توان مهندسی، واردات این مواد به طور کامل متوقف شد و نیاز شرکت از طریق تولیدکنندگان داخلی فولاد آلیاژی تأمین شد.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ نیز تولید بخشی از مواد اولیه در زنجیره تأمین خود شرکت آغاز شد و اکنون تسمه‌های مورد نیاز محصولات در داخل مجموعه تولید می‌شود که این موضوع وابستگی به خارج از کشور را به حداقل رسانده است.

«خگلپا» در آستانه عرضه اولیه

الوند با اشاره به روند ورود خگلپا به بازار سرمایه گفت: فرآیند پذیرش این شرکت از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، اما به دلیل تشریفات قانونی و فرآیندهای سازمان بورس، پیشرفت آن زمان‌بر بود. از سال ۱۴۰۲ این روند با سرعت بیشتری دنبال شد و در سال ۱۴۰۴ نماد بورسی شرکت تعریف و مراحل تهیه گزارش‌ها و مستندات تکمیل شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده بود عرضه اولیه سهام در اواخر بهمن یا اوایل اسفند سال گذشته انجام شود، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ و تعطیلی حدود ۷۰ روزه بازار سرمایه، این موضوع به تعویق افتاد.

مدیرعامل گروه فنرسازی زر تصریح کرد: تمامی هماهنگی‌های لازم با فرابورس انجام شده و هیأت مشترک سازمان بورس و فرابورس نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند. بر این اساس، در صورت فراهم بودن شرایط، عرضه اولیه سهام «خگلپا» پس از ایام اربعین انجام خواهد شد.

تأمین مالی برای توسعه و تولید پایدار

الوند با بیان اینکه ورود به بازار سرمایه تنها به معنای عرضه سهام نیست، اظهار کرد: هدف اصلی از حضور در بازار سرمایه، تأمین مالی پایدار برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش سرمایه در گردش است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، دسترسی صنایع به تسهیلات نقدی بانکی محدود شده و بازار سرمایه می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین منابع مالی برای توسعه تولید باشد.

تمرکز بر سودآوری و توسعه بازار

مدیرعامل گروه فنرسازی زر با اشاره به راهبردهای جدید این شرکت گفت: رویکرد مجموعه دیگر صرفاً افزایش تیراژ تولید نیست، بلکه تمرکز بر تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر و توسعه بازار یدکی است.

وی افزود: فروش محصولات در بازار یدکی طی سال گذشته از نظر تناژ نسبت به سال قبل دو برابر شده و برای سال جاری نیز افزایش قابل توجهی در این بخش پیش‌بینی شده است.

برنامه توسعه صادرات

الوند درباره بازارهای صادراتی نیز اظهار کرد: با وجود دشواری‌های ناشی از شرایط اقتصادی و رقابت با تولیدکنندگان خارجی، صادرات شرکت ادامه داشته و برنامه راه‌اندازی دفاتر فروش در داخل و خارج از کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با بهبود شرایط نقل‌وانتقال مالی و تسهیل مبادلات بانکی، ظرفیت صادراتی شرکت افزایش خواهد یافت و بازارهای بین‌المللی سهم بیشتری در فروش محصولات خواهند داشت.

سیاست تقسیم سود و توسعه شرکت

مدیرعامل گروه فنرسازی زر در پایان با اشاره به سیاست تقسیم سود شرکت گفت: با توجه به اینکه شرکت در مسیر توسعه قرار دارد، بخش قابل توجهی از سود برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش سرمایه در شرکت حفظ خواهد شد و میزان تقسیم سود نیز مطابق تصمیم مجمع عمومی سهامداران تعیین می‌شود.

انتهای پیام/