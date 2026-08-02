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کل زنجیره تولید تا توزیع مرغ واگذار می‌شود

کل زنجیره تولید تا توزیع مرغ واگذار می‌شود
کد خبر : 1821446
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وزیر جهاد کشاوری گفت: با واگذاری کل زنجیره تولید و عرضه مرغ به بخش خصوصی، قیمت‌ها متعادل می‌شود.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری با تاکید بر عزم جدی دولت برای سپردن امور به بخش خصوصی، تصریح کرد: در یک سال گذشته همه فعالیت های ما در جهت خواسته های بخش خصوصی بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی گسترش تسلط بخش خصوصی بر فعالیت های اقتصادی را محور اصلی برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: رمز اصلی ما از وقتی که کار را شروع کردیم این بود که امور را به خود تشکل ها و تولید کنندگان واگذار کنیم و سیاست های دولت چهاردهم، به ویژه در یک سال گذشته همه در جهت خواسته های بخش خصوصی و تشکل ها بوده است.

نوری اضافه کرد: این رویکرد، این زمینه را فراهم کرده که ما کل فرآیند و زنجیره را انشالله تحویل بخض خصوصی بدهیم و در آن صورت است که تامین کالا و همچنین تامین بازار و تنظیمات آن با دقت انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بخش های باقیمانده نیز به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، افزود: بحث های باقی مانده در مسیر زنجیره کامل را هم ما انشالله واگذار می کنیم و توصیه اکید من به تشکل ها این است که فاصله قیمتی بین تولید تا مصرف را پر بکنند تا هم خودشان سود بیشتری بکنند و هم حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.

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