کل زنجیره تولید تا توزیع مرغ واگذار میشود
وزیر جهاد کشاوری گفت: با واگذاری کل زنجیره تولید و عرضه مرغ به بخش خصوصی، قیمتها متعادل میشود.
وزیر جهاد کشاورزی گسترش تسلط بخش خصوصی بر فعالیت های اقتصادی را محور اصلی برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: رمز اصلی ما از وقتی که کار را شروع کردیم این بود که امور را به خود تشکل ها و تولید کنندگان واگذار کنیم و سیاست های دولت چهاردهم، به ویژه در یک سال گذشته همه در جهت خواسته های بخش خصوصی و تشکل ها بوده است.
نوری اضافه کرد: این رویکرد، این زمینه را فراهم کرده که ما کل فرآیند و زنجیره را انشالله تحویل بخض خصوصی بدهیم و در آن صورت است که تامین کالا و همچنین تامین بازار و تنظیمات آن با دقت انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بخش های باقیمانده نیز به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، افزود: بحث های باقی مانده در مسیر زنجیره کامل را هم ما انشالله واگذار می کنیم و توصیه اکید من به تشکل ها این است که فاصله قیمتی بین تولید تا مصرف را پر بکنند تا هم خودشان سود بیشتری بکنند و هم حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.