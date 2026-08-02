ترکیه و عراق قرارداد خط لوله انتقال نفت را امضا کردند
وزیر انرژی ترکیه از امضای قرارداد یکساله خط لوله انتقال نفت با عراق خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آلپ ارسلان بایراکتار روز شنبه (دهم مرداد) اعلام کرد که ترکیه و عراق قراردادی یکساله را برای تداوم استفاده از خط لوله انتقال نفت خام بین دو کشور امضا کردند.
براساس این قرارداد، توافق انتقال نفت خام بین دو کشور که چند دهه قدمت دارد و روز دوشنبه (پنجم مرداد) منقضی شده بود، تمدید میشود. این قرارداد، امکان بهرهبرداری از تنها خط لوله صادراتی فعال بغداد، یعنی خط لوله عراق-ترکیه (ITP) را فراهم میکند.
وزیر انرژی ترکیه با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: با اینکه تلاشها برای دستیابی به یک قرارداد بلندمدت جدید برای این خط لوله ادامه دارد، قرارداد انتقال نفت با ظرفیت روزانه ۷۵۰ هزار بشکه را اجرا کردهایم.
بایراکتار گفت در جریان دیدار پرباری که با وزیر نفت عراق و هیئت همراهش در آنکارا داشت، قرارداد یکساله را بین شرکت دولتی انرژی بوتاش ترکیه و شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق موسوم به سومو (SOMO) و شرکت ملی نفت عراق (NOC) امضا کردهاند.
با تمدید قرارداد خط لوله انتقال نفت، زمان لازم برای مذاکره درباره توافقی جامعتر فراهم میشود. ترکیه در نظر دارد این خط لوله با ظرفیت روزانه یکمیلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بهطور کامل استفاده شود و احتمال میرود تا میدانهای نفتی جنوب عراق امتداد یابد.
براساس دادههای ترکیه، اکنون از خط لوله منتهی به بندر جیحان ترکیه روزانه حدود ۱۷۰ هزار بشکه نفت خام منتقل میشود.