تزریق بیش از ۱۶۹۲ مگاوات برق در اوج بار

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، ابوالفضل اسدی در تشریح این موضوع اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای جامع برای رفع ناترازی برق کشور تدوین شده است که در آن افزایش تولید برق و مدیریت تقاضا به‌صورت همزمان دنبال می‌شود.

او افزود: در بخش افزایش تولید، توسعه نیروگاه‌های حرارتی بزرگ، نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و همچنین نیروگاه‌های تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در دستور کار قرار گرفته و برای هر یک از این بخش‌ها اهداف مشخصی تعیین شده است تا افزایش ظرفیت تولید برق محقق شود. در کنار افزایش تولید، مدیریت تقاضا نیز به‌عنوان دومین مسیر کاهش ناترازی برق دنبال شده است تا مصرف برق به شکل بهینه مدیریت شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق گفت: در این راستا سه تابلو طراحی و راه‌اندازی شده است. تابلوی سبز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه برق تجدیدپذیر، تابلوی بورس آزاد برای نیروگاه‌های حرارتی کوچک‌مقیاس و بزرگ و همچنین تابلوی صرفه‌جویی برای سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی که می‌توانند در بخش‌های صنعتی یا خانگی، از جمله تعویض موتور کولرهای آبی یا جایگزینی کولرهای گازی، سرمایه‌گذاری کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر تصریح کرد: هدف از ایجاد این سه تابلو، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق، کاهش ناترازی و حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر است.

او با بیان اینکه مطابق برنامه هفتم توسعه، توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک‌مقیاس با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده بود، اظهار داشت: با وجود مشکلات مختلف، خوشبختانه ظرفیت تولید نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس از ۱۴۳۰ مگاوات در پیک بار سال گذشته به ۱۶۹۲ مگاوات در سال جاری رسیده است.

اسدی افزود: هدف‌گذاری برنامه برای امسال دستیابی به ظرفیت ۱۶۳۵ مگاوات بود، اما با تلاش شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیراو برق سراسر کشور، این میزان فراتر از هدف تعیین‌شده محقق شد و توانستیم علاوه بر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، اهداف وزارت نیرو را نیز محقق کنیم.

هدف‌گذاری رشد معاملات برق از طریق بورس کالا

او خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مزیت توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، مشارکت حداکثری بخش خصوصی، اجرای سریع و اقتصادی پروژه‌ها، کمک به کاهش ناترازی، ارتقای پدافند غیرعامل، کاهش تلفات شبکه و افزایش تاب‌آوری صنعت برق است.

اسدی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه برخی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به قیمت خرید برق و تاخیر در پرداخت مطالبات آنان گفت: نخستین اقدامی که در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده، توسعه معاملات برق در تابلو بورس انرژی است.

وی افزود: در این بازار، عرضه‌کننده و خریدار برق به‌صورت مستقیم حضور دارند و معاملات به شکل شفاف انجام می‌شود. بخش عمده خریداران نیز صنایع هستند که خریدهای خود را عمدتا به‌صورت نقدی انجام می‌دهند و در صورت نیاز، امکان خرید برق از سایر بخش‌های بازار نیز برای آنان فراهم است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: طی دو سال گذشته سهم معاملات برق در بورس به‌طور مستمر افزایش یافته و امسال نیز این روند ادامه دارد. هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه آن است که تا پایان برنامه، ۶۰ درصد معاملات برق از طریق بورس انجام شود.

او تاکید کرد: سیاست وزارت نیرو این است که دولت به‌تدریج از فرآیند معاملات مستقیم کنار برود و عرضه‌کنندگان و خریداران برق در محیطی شفاف معاملات خود را انجام دهند. در این صورت، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری و پرداخت مطالبات نیز به مرور زمان برطرف خواهد شد.

اسدی اظهار داشت: اگر عملکرد دو سال اخیر بررسی شود، مشخص است که اقدامات موثری برای حمایت از سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس انجام شده است. این سرمایه‌گذاران نیز با توسعه سرمایه‌گذاری‌های خود و حضور فعال در بازار برق، نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق کشور ایفا کرده‌اند.

او درباره خسارت‌های واردشده به صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز گفت: بخشی از نیروگاه‌های کشور با ظرفیت نامی بیش از ۱۰۰ مگاوات دچار آسیب شدند و حدود ۱۳۰ مگاوات ظرفیت نامی آسیب دید.

اسدی افزود: همزمان با اقدامات انجام‌شده برای بازسازی این واحدها، از ظرفیت‌های موجود در ایستگاه‌های گاز و نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس نیز استفاده شد و جلسات متعددی با صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران این حوزه برگزار شد تا از ظرفیت‌های موجود برای جبران کمبود تولید بهره گرفته شود.

او ادامه داد: گرچه حدود ۱۰۰ مگاوات ظرفیت عملی و ۱۳۰ مگاوات ظرفیت نامی نیروگاه‌ها آسیب دیده بود، اما با استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود، موفق شدیم بیش از ۲۰۰ مگاوات ظرفیت جدید را وارد مدار کنیم و تکلیف تعیین‌شده برای توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را محقق سازیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: وزارت نفت در تامین سوخت، وزارت صمت در تخصیص ارز و همچنین سرمایه‌گذاران این حوزه، همکاری موثری با صنعت برق داشتند و این همراهی موجب شد اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش محقق شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیز گفت: سه تابلو برای سرمایه‌گذاری در این صنعت طراحی شده است. سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند بدون دغدغه محدودیت سوخت، برق تولیدی خود را در تمام طول سال تولید و در تابلوی سبز عرضه کنند. تابلوی آزاد نیز برای سرمایه‌گذارانی در نظر گرفته شده است که قصد توسعه نیروگاه‌های موجود یا احداث نیروگاه‌های حرارتی جدید اعم از گازی، سیکل ترکیبی یا بخاری را دارند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر همچنین با اشاره به تابلوی صرفه‌جویی گفت: این تابلو ویژه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است و طی یک سال و نیم گذشته، تعداد قراردادهای این حوزه از تنها دو قرارداد به ۵۵ قرارداد افزایش یافته است.

اسدی خاطرنشان کرد: امروز نمونه‌های متعددی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی از جمله تعاوض موتور کولرهای آبی مشاهده می‌شود و این روند نشان‌دهنده استقبال روزافزون سرمایه‌گذاران از حضور در این حوزه است.

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