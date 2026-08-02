قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا؛ امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۳ هزار و ۳۳۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۱ هزار و ۹۵۷ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۶ هزار و ۸۳۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۵ هزار و ۲۴۴ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۷۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۳۷۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۲۹ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۱۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۷۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۵۰۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۶۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۷ هزار و ۲۶۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۳۸۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۶ هزار و ۲۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۵ هزار و ۳۱۰ تومان است.