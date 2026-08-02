خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران اعلام شد

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران اعلام شد
کد خبر : 1821390
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۳ هزار و ۳۳۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۶ هزار و ۸۳۵ تومان است.

به گزارش ایلنا؛ امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۳ هزار و ۳۳۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۱ هزار و ۹۵۷ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۶ هزار و ۸۳۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۵ هزار و ۲۴۴ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۷۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۳۷۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۲۹ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۱۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۷۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۵۰۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۶۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۷ هزار و ۲۶۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۳۸۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۶ هزار و ۲۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۵ هزار و ۳۱۰ تومان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل